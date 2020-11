Foto's: Albon en Gasly scheuren door hartje Istanbul

Het Formule 1-circus is dit weekend te gast in Istanbul. In de aanloop naar de GP vierden Red Bull Racing en AlphaTauri de terugkeer van de race en de lancering van het modemerk van de energiedrankengigant. Pierre Gasly en Alexander Albon maakten met hun Formule 1-bolides een ritje door de straten van de stad en over de Bosporusbrug.

Gasly was na afloop dolenthousiast: “Het is iedere keer bijzonder als je de kans krijgt om met een Formule 1-bolide bij een iconische plek te rijden. Het was ongelofelijk om over de Bosporusbrug te racen. Binnen de kortste tijd passeer je de grens van twee continenten, geweldig!” Alex Albon voegde toe: “Het rijden over straten is uitdagend maar leuk. Het is gaaf om een F1-bolide te besturen op plekken waar dat anders onmogelijk zou zijn. Het uitzicht vanaf de brug was ongelofelijk. Het meest bijzondere was het moment dat we tussen twee continenten reden.”

Bekijk hier de foto's van de Istanbulls Show Run: