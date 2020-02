Update Zandvoort: Bandenstapels in Scheivlak, asfalt in F2-paddock

Zo zijn er bandenstapels in het Scheivlak geplaatst. Deze blinde bocht is van oudsher één van de meest geliefde punten van de omloop en blijft na de renovatie (gelukkig) intact. Om aan alle veiligheidseisen van een Grade One-licentie te voldoen, moesten er echter wel bandenstapels aan de buitenkant worden geplaatst. Deze bocht vormt daarmee overigens geen uitzondering: Circuit Zandvoort laat weten dat er rond de vernieuwde baan zo'n 1500 bandenstapels komen te staan.

Naast het plaatsen van deze bandenstapels heeft men in de voorbije week ook op meerdere plekken nieuwe vangrails geplaatst. Die staan in sommige gevallen op een iets andere plek dan voorheen, zo ook in de Mastersbocht (zie onderstaande foto's). Doordat de vangrails wel relatief dicht bij de baan blijven staan, behoudt Zandvoort in grote lijnen het 'old school' karakter. Een foutje wordt dus nog steeds afgestraft, tot vreugde van alle puristen.

Tot slot is men druk bezig met alle faciliteiten langs de baan. Zo worden de pitboxen verlengd en voorziet men 'Parking B' momenteel van een asfaltlaag. Op dit terrein zullen tijdens het eerste weekend van mei alle Formule 2- en Formule 3-teams worden geplaatst.

Bekijk hieronder alle foto's van Chris Schotanus/Essay Produkties: