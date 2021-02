Foto's: Vergelijk de nieuwe MCL35M met de McLaren F1-auto uit 2020

McLaren is naar eigen zeggen met enkele 'verfrissende ideeën' voor de dag gekomen voor deze 2021-auto. Op de door het team gepresenteerde foto's is daar echter nog maar weinig van te zien. Natuurlijk zijn er aerodynamisch andere accenten aangebracht, heeft de airbox een andere vorm meegekregen en is de vloer zoals door de FIA voorgeschreven aangepast. Grootschalige veranderingen zijn er echter nog niet te bespeuren.De grootste verandering zit zonder twijfel onderhuids: de Renault-motor van vorig jaar is ingeruild voor een Mercedes-krachtbron, hetgeen dan wel weer enkele verandering met zich meebrengt in het ontwerp.

Vergelijk hieronder de foto's van 2021 en 2020 zelf. Aan de linkerkant van ieder beeld (verschuifbaar) vindt u de auto van dit jaar, aan de rechterkant van de scheidslijn is de bolide van vorig jaar te zien.