In beeld: De nieuwe Formule 1-bolides in actie

Na een relatief korte winterstop was het de afgelopen weken de beurt aan teams om de eerste plaatjes van hun nieuwe strijdwapen voor 2021 op het internet te slingeren. Topteams als Mercedes en Red Bull gaven daarbij nog lang niet alles prijs, terwijl Haas alleen nog maar de nieuwe kleuren voor het komende seizoen onthulde.

Voor de echte Formule 1-fan was het vrijdagochtend heel even als kerstochtend: de eerste dag van het jaar waarop de Formule 1-motoren écht weer gestart worden en alle teams met hun bolides tegelijk in actie komen op het circuit en het vergelijken kon beginnen. Hoe ziet de nieuwe bolide van Max Verstappen er nou echt uit? Waarom deed Mercedes zo geheimzinnig over de vloer en hoe zien de fraaie kleurstellingen van Aston Martin en Alpine er ‘in het echt’ uit?

Motorsport.com heeft de eerste actieplaatjes van de nieuwe bolides verzameld en op een rij gezet in bovenstaande fotoslider. Alle foto's uit Bahrein bewonderen? Neem dan ook even een kijkje op onze fotopagina.