Denk jij te weten hoe de eerste startrij en het podium van de Grand Prix van de Verenigde Staten eruitziet en wie de snelste raceronde rijdt? Doe dan mee met de Motorsport.com Forum F1 Cup, voor en door onze lezers! De eerste races gemist? Geen zorgen, door het systeem met schrapresultaten maak je nog steeds kans op de eindoverwinning.

De Motorsport.com Forum F1 Cup is een eenvoudig en toegankelijk spel om de uitslagen van de race te voorspellen, vooral bedoeld om met elkaar lekker over de Formule 1 te discussiëren en de spanning tijdens een race wat te vergroten. Doe mee en laat zien dat jij de grootste F1-kenner bent!

Hoe werkt het?

Het is heel simpel! Reageer onder dit artikel met jouw voorspelling voor dit Formule 1-weekend. Je moet drie dingen voorspellen:

De voorste startrij op de grid (dus posities 1 en 2) van de Grand Prix, dus niet de sprintrace

Het podium van de Grand Prix (dus posities 1, 2 en 3)

Wie de snelste raceronde rijdt in de GP

De puntentelling

KWALIFICATIE VOOR DE GRAND PRIX

Juiste coureur op pole-position: 6 punten

Juiste coureur op de tweede startplaats: 3 punten

Staat jouw coureur wel op de eerste startrij maar niet op de correcte plaats: 2 punten

Voor de kwalificatie kun je dus maximaal 6+3 = 9 punten verdienen

GRAND PRIX

Juiste coureur als winnaar: 10 punten

Juiste coureur op P2 of P3: 5 punten per positie

Staat jouw coureur wel op het podium maar niet op de correcte plaats: 3 punten

Voor de race kun je dus maximaal 10+5+5 = 20 punten verdienen

SNELSTE RONDE IN DE GP

Juiste coureur levert 1 punt op

Nieuw voor de tweede seizoenshelft

Na evaluatie van de proefperiode hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd om de spanning wat te vergroten en het voor iedereen interessant te houden, ook als je een race hebt gemist. We introduceren de volgende elementen:

Grand Slam : Heb je alle zes voorspellingen voor een race goed? Dan krijg je een bonus van 10 punten. Je kunt dus maar liefst 40 punten verdienen tijdens een Grand Prix-weekend

: Heb je alle zes voorspellingen voor een race goed? Dan krijg je een bonus van 10 punten. Je kunt dus maar liefst 40 punten verdienen tijdens een Grand Prix-weekend Schrapresultaten: Bij 8 of meer deelnames tellen jouw twee slechtste scores niet mee, bij 6 of 7 deelnames telt jouw slechtste score niet mee. Bij minder dan 6 races is er geen schrapresultaat.

Mocht je eens een race missen, dan is dat niet direct funest voor je winstkans. Het eindklassement wordt dus opgemaakt op basis van jouw scores minus de eventueel toe te passen schrapregeling.

Kortom:

Het totaal aantal te behalen punten per Grand Prix is dus 40 (9+20+1+10)

Het betreft uitsluitend de GP’s, sprintraces tellen niet mee

Alleen de voorspellingen onderaan dit artikel tellen mee. Uiteraard moeten de voorspellingen voor de start van de kwalificatie binnen zijn, daarna is het niet meer mogelijk om te reageren op het artikel

Je mag vóór sluiting van het artikel zo vaak wijzigen als je wilt; dat kan door op je eigen post te reageren of met een nieuwe post

In alle gevallen telt de daadwerkelijke positie op de startgrid, dus na toepassing van eventuele gridstraffen. Dit geldt ook voor eventuele straffen na afloop van de race

dus na toepassing van eventuele gridstraffen. Dit geldt ook voor eventuele straffen na afloop van de race Het is logischerwijs niet toegestaan om dezelfde coureur op meerdere posities in te vullen, dus niet Max Verstappen op P1, P2 en P3 plaatsen.

Daags na de race wordt de uitslag en tussenstand bekendgemaakt op nl.motorsport.com.

Hou in alle gevallen de algemene regels voor het gebruik van dit forum in acht! Bij een ban door onze moderators vanwege een overtreding elders, kun je mogelijk ook niet deelnemen aan de Forum F1 Cup. Hou het dus in alle gevallen gezellig en inhoudelijk. Lees hier nogmaals de regels.