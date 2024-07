Op initiatief van een van onze vaste forumgebruikers is de Motorsport.com Forum F1 Cup opgezet: een eenvoudig en toegankelijk spel om de uitslagen van de race te voorspellen. Uiteraard geheel gratis en vooral bedoeld om met elkaar lekker over de Formule 1 te discussiëren en de spanning tijdens een race wat te vergroten. Het betreft een pilot tot de zomerstop. Bij voldoende animo gaat de Forum F1 Cup na de zomerstop verder. Dan zetten we de tellers weer op nul en kan iedereen aanspraak maken op het eindklassement. Dit is de laatste kans voordat de balans wordt opgemaakt, dus doe mee!

Hoe werkt het?

Het is heel simpel! Reageer onder dit artikel met jouw voorspelling voor dit Formule 1-weekend. Je moet drie dingen voorspellen:

De voorste startrij op de grid (voor de GP, niet voor de sprintrace) Het podium van de Grand Prix Wie de snelste raceronde rijdt

De puntentelling

KWALIFICATIE

Juiste coureur op pole-position: 6 punten

Juiste coureur op de tweede startplaats: 3 punten

Staat jouw coureur wel op de eerste startrij maar niet op de correcte plaats: 2 punten

Voor de kwalificatie kun je dus maximaal 6+3 = 9 punten verdienen

RACE

Juiste coureur als winnaar: 10 punten

Juiste coureur op P2 of P3: 5 punten per positie

Staat jouw coureur wel op het podium maar niet op de correcte plaats: 3 punten

Voor de race kun je dus maximaal 10+5+5 punten verdienen

SNELSTE RONDE

Juiste coureur voorspeld levert 1 punt op

Kortom: