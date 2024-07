Forum F1 Cup: Hoe heb jij gescoord in de Grand Prix van België?

Op initiatief van een van onze vaste forumgebruikers is de Motorsport.com Forum F1 Cup opgezet: een eenvoudig en toegankelijk spel om de uitslagen van de race te voorspellen. Uiteraard geheel gratis en vooral bedoeld om met elkaar lekker over de Formule 1 te discussiëren en de spanning tijdens een race wat te vergroten.

Een flink aantal deelnemers heeft voorafgaand aan de kwalificatie een voorspelling gedaan van de eerste startrij, het podium van de race en wie de snelste raceronde op de klokken zou zetten. Heb jij goed gescoord? De uitslag vind je hieronder in de reacties.

Correcte uitslagen:

Eerste startrij

1. Charles Leclerc

2. Sergio Pérez

Top-3 Grand Prix van België

1. Lewis Hamilton

2. Oscar Piastri

3. Charles Leclerc

Snelste raceronde

Sergio Pérez, 1.44.701s

Dagscore Forum F1 Cup

NAAM PUNTEN Arnoud 09 10 Mart Jones 10 Peter Strikwerda 10 Dankert Ophorst 8 Bjorn Di Pietro 7 Brian a.van Beira 6 Arnout v/d Brugge 5 Ferry34 5 GaatjeNixan 5 Leo8604 5 Poles 5 polini-motori 5 Prutjepeer 5 SennaEd 5 TheRedBaR0N1 5 Theunseen 5 Wag1 5 F1genieter 3 Hecan 3 Hkram 3 Koen B. 3 Marcel54 3 Marcel Mol 3 Martino di Campo 3 ras barry 3 Ron de Heer 3 Swatter 3 ToetjeTerror 3 Speedfreak1960 1 Bruno64 0 Dikkie Lauda 0 Staine Schienvat 0

Eindstand Forum F1 Cup eerste seizoenshelft

Nu de zomerstop is begonnen, is ook het eerste deel van de Forum F1 Cup ten einde gekomen. Wat zes races geleden begon als experiment, blijkt een mooi succes onder onze lezers. Nu de zomerpauze is aangebroken, kunnen we de balans opmaken van het eerste deel van deze competitie. Poles is de overtuigende winnaar, mede geholpen door het feit dat hij als enige aan alle zes de races heeft deelgenomen.

NAAM PUNTEN DEELNAMES Poles 63 6 Prutjepeer 54 5 Arnout v/d Brugge 52 5 F1fan1 44 4 Arnoud 09 39 4 Mart Jones 36 3 SennaEd 35 4 Staine Schienvat 35 5 Henk Hop 33 3 Martino di Campo 33 4 Brian a.van Beira 29 3 Marcel Mol 29 3 Theunseen 29 4 Wag1 29 3 Coralmar 28 3 GaatjeNixan 26 5 Peter Strikwerda 25 3 Ron de Heer 25 3 Ferry34 24 3 Hecan 23 3 ToetjeTerror 23 3 Bruno64 22 3 Leo8604 21 3 Hkram 17 3 Swatter 17 2 ras barry 16 3 Absolom 15 1 Danny Hoek 14 1 Steven j. 12 1 John 11 1 Marcel54 11 2 Ratep 11 1 Sjoerd Bekkema 10 2 Speedfreak1960 10 2 Dankert Ophorst 8 1 Akelei Zesentachtig 7 1 Bjorn Di Pietro 7 1 Robinvw 7 1 Cedlash 6 1 Ser Galonto 6 1 polini-motori 5 1 TheRedBaR0N1 5 1 F1genieter 3 1 Koen B. 3 1 Dikkie Lauda 0 2 Ruby ruby 0 1

In de komende weken evalueren we de situatie, bekijken we eventuele verbeterpunten en nemen we een beslissing over de tweede seizoenshelft. Hou onze website in de gaten!