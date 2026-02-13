Max Verstappen zorgde donderdag in Bahrein voor flinke beroering in de Formule 1-paddock met zijn kritiek op de nieuwe generatie F1-auto’s. Door het complexe beheer van elektrische energie verschuift de koningsklasse volgens hem richting de Formule E. De Nederlander omschreef de toekomstige bolides zelfs als “Formule E op steroïden."

Uitgerekend dit weekend strijkt de Formule E neer in het nabijgelegen Jeddah voor de E-Prix. Ook daar bleven Verstappens woorden niet onopgemerkt. CEO Jeff Dodds reageert sportief en nodigde de viervoudig wereldkampioen half schertsend uit om na zijn testwerk in Bahrein kennis te komen maken met de volledig elektrische klasse.

Compromissen niet te voorkomen

"Ik heb Max gisteren een bericht gestuurd: 'Jij bent in Bahrein, ik ben in Jeddah. Als je zin hebt om langs te komen, haal ik je op'", vertelt Dodds aan Motorsport.com. Hij zegt de kritiek van Verstappen te begrijpen. "Wat hij zegt verbaast me niet. Als ik hem parafraseer – en hij zal het misschien niet helemaal zo bedoelen – komt het erop neer dat het niet langer puur voluit racen is. Het is een andere stijl van rijden geworden."

Volgens Dodds hoort energiemanagement echter bij de essentie van de Formule 1. "In deze sport moet je altijd iets sparen. Nu is dat energie, eerder waren dat banden of brandstof. Strategie is altijd onderdeel geweest van racen, dit is simpelweg een nieuwe vorm daarvan." Het nieuwe F1-reglement, waarin een 50/50-verhouding tussen vertrouwde verbrandingsmotor en elektrische aandrijving wordt nagestreefd, zorgt volgens hem onvermijdelijk voor compromissen. "Ze proberen twee technologieën samen te brengen. De elektrische kant is noodzakelijk gezien de richting waarin de wereld zich beweegt, terwijl ze tegelijkertijd het karakter en de erfenis van de verbrandingsmotor willen behouden. Dat spanningsveld voelt voor een coureur als Max waarschijnlijk onnatuurlijk. Misschien went het nog – de tijd zal het leren."

Meer spektakel in Formule E met Gen4-auto's

Dodds benadrukt dat hij Verstappens opmerkingen over de Formule E niet als een aanval opvat. Integendeel: hij ziet er vooral publicitaire waarde in voor zijn tak van autosport. "Veel coureurs en teambazen hebben me al laten weten dat dit voor ons een kans is. Dat Max naar de Formule E verwijst, vergroot onze zichtbaarheid. Als mensen daardoor denken: 'Laat ik eens kijken', dan is dat alleen maar positief. Wat je hier ziet is close combat, ellebogen breed maken en mogelijk 150 inhaalacties in één race."

De nieuwe Gen 4 Formule E-auto die later dit jaar debuteert. Foto door: Porsche

De Brit voegt toe dat Verstappen volgens hem onder de indruk zou zijn van de nieuwe Gen4-auto’s, die later dit jaar debuteren. Die leveren 800 pk en beschikken over permanente vierwielaandrijving. "Als Max daarin stapt, zou hij het geweldig vinden", stelt Dodds. "600 kilowatt aan vermogen, vierwielaandrijving en zeventig procent meer power dan de huidige auto. De rondetijden zullen dicht in de buurt komen van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. Met direct koppel zit je in 1,8 seconden op 100 km/u – sneller dan een F1-auto van nu en sneller dan een GT3. Ik blijf hem uitnodigen om het eens te proberen."

