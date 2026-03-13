Formule 1 wil snel besluit over Grands Prix Bahrein en Saudi-Arabië

De elf teams in de Formule 1 hopen nog voor het eind van de week duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië. Volgens Ayao Komatsu, teambaas van het Haas F1 Team, is een snelle beslissing nodig vanwege de complexe logistieke planning rond de races.

De Grand Prix van Bahrein staat gepland voor 12 april, gevolgd door de Grand Prix van Saudi-Arabië op 19 april. Door de voortdurende oorlog waarbij Iran betrokken is, bestaat echter onzekerheid over de veiligheid en haalbaarheid van beide evenementen.

De Grand Prix van Bahrein staat op losse schroeven. Foto door: Sutton Images

Het conflict escaleerde in februari toen de Verenigde Staten en Israël aanvallen uitvoerden op Iraanse doelen. Iran reageerde daarop met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire bases in verschillende delen van het Midden-Oosten, maar ook met het bestoken van civiele doelen, zoals de internationale luchthaven van Dubai. Sindsdien lijkt er weinig vooruitzicht op een snelle de-escalatie van de situatie.

De Formule 1 schrapte bij het begin van de oorlog al een bandentest in Bahrein en de spanningen hebben inmiddels ook gevolgen gehad voor andere kampioenschappen. Zo besloot het FIA World Endurance Championship zijn seizoensopener in Qatar, oorspronkelijk gepland voor 26 tot en met 28 maart, uit te stellen. Daardoor groeit de verwachting dat ook de Formule 1 mogelijk tot een aanpassing van de kalender zal moeten overgaan.

Logistieke puzzel

Voor de teams is vooral de logistiek een belangrijk aandachtspunt. Terwijl de Formule 1 momenteel racet in China en daarna naar Japan reist voor de volgende ronde, bevinden veel materialen en onderdelen zich al in het Midden-Oosten. Een deel daarvan is per zeevracht vervoerd en staat nog in Bahrein na de wintertests.

Komatsu benadrukt dat dit de situatie ingewikkeld maakt. "Hoe eerder we het weten, hoe beter", zegt de Japanner. "Ik weet zeker dat de Formule 1 met zaken bezig is waar wij geen inzicht in hebben. Maar als team willen we zo snel mogelijk duidelijkheid."

Volgens de Haas-teambaas moet er uiterlijk deze week een beslissing vallen. "Vorige week zou nog beter zijn geweest", zegt hij met een glimlach. "Maar we moeten het deze week zeker weten. Ik ga ervan uit dat dat ook gebeurt."

Het Jeddah Corniche Circuit ligt weliswaar zo'n 1400 kilometer van Iran, maar ook de Saudische GP dreigt te worden geschrapt. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Een groot probleem is dat het materiaal dat al in Bahrein staat, niet eenvoudig kan worden verplaatst. "Alles staat daar al klaar", legt Komatsu uit. "Als we het willen verplaatsen, moeten we mensen sturen om het in te pakken. Dat is praktisch onmogelijk. Wat in Bahrein staat, gaat voorlopig nergens heen."

Ondanks de onzekerheid spreken verschillende coureurs en teambazen hun vertrouwen uit in de leiding van de sport. Lewis Hamilton benadrukt dat hij erop vertrouwt dat de juiste beslissing wordt genomen. "Ik weet dat Stefano Domenicali zal doen wat het beste is voor ons allemaal en voor de sport", zegt de Brit.

Audi-teambaas Jonathan Wheatley sluit zich daarbij aan. Hij stelt dat teams uiteindelijk de richtlijnen van de FIA en de Formule 1 volgen. "Zij hebben ons altijd in de juiste richting geleid", aldus Wheatley. "Niemand zal een beslissing nemen die teams in een oncomfortabele of onveilige situatie brengt."

Mocht het tot wijzigingen in de kalender komen, dan verwacht Wheatley dat teams zich relatief snel kunnen aanpassen. "Logistiek is een belangrijk onderdeel van onze sport", zegt hij. "Niet alleen onderdelen, maar ook het vervoer van mensen over de hele wereld. Teams zijn daar erg goed in. Als er iets verandert, lossen we dat wel op."