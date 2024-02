Formule 1 meets Hollywood: tien eenmalige film-liveries

Al sinds de jaren zestig – toen Hollywoodregisseur John Frankenheimer tijdens het seizoen de film Grand Prix draaide – is er een grote wederzijdse aantrekkingskracht tussen de filmindustrie en de Formule 1. Sterren als Tom Cruise, Brad Pitt, Michael Fassbender en Matthew McConaughey lopen de paddock plat en dus is het niet vreemd dat de filmindustrie de sport weleens gebruikt om een project te promoten. Tien voorbeelden van hoe Hollywood en Formule 1 elkaar vonden.

Jaguar Racing - Terminator 3 (Groot-Brittannië, 2003)

Jaguar – en dus ook het Britse F1-team – is in 2003 onderdeel van de Amerikaanse autogigant Ford en de linkjes met de Amerikaanse filmindustrie zijn dan ook kort. Arnold Schwarzenegger komt zelf kijken of de auto met daarop zijn kenmerkende hoofd wel naar zijn zin is. Hasta la vista, baby!

Jaguar-coureurs Antonio Pizzonia en Mark Webber met Arnold Schwarzenegger.

Jaguar - Oceans Twelve (Monaco, 2004)

Het verhaal achter de crash van Christian Klien is meer Hollywood dan scriptschrijvers kunnen bedenken. In de neus van Klien's Jaguar zou een diamant van drie ton zijn verwerkt, die na het ongeluk opeens kwijt was. Mooi verhaal dat veel aandacht opleverde.

Christian Klien, Jaguar R5 Foto: James Moy

Red Bull - Star Wars, Revenge of the Sith (Monaco, 2005)

Red Bull is de opvolger van Jaguar en dus is het niet vreemd dat er voor het derde jaar op rij een film-livery op de grid staat. Dit keer om Star Wars, Revenge of the Sith te promoten. Regisseur George Lucas en Darth Vader zijn aanwezig. De pitcrew is verkleed als Stormtroopers.

Red Bull meets Star Wars

Red Bull - Superman Returns (Monaco, 2006)

Ook in 2006 kiest Red Bull in Monaco voor een samenwerking met Hollywood. Dit keer voor de promotie van Superman Returns, een niet zo'n heel beste film. David Coulthard behaalt dat weekend het eerste podium voor de Bulls en teambaas Christian Horner duikt met cape en al het zwembad in.

Coureurs David Coulthard, Robert Doornbos en Christian Klien met onder andere acteur Kevin Spacey Foto: Mark Capilitan

Toyota - The Dark Knight (Groot-Brittannië, 2008)

Toyota pakt het in 2008 wat subtieler aan. Weliswaar is het logo van de film The Dark Knight niet heel erg groot, maar door het contrast met het wit en rood wel goed te zien. Voorafgaand aan de race 'demonstreren' coureurs Jarno Trulli en Timo Glock ook nog even de Batmobiel.

Jarno Trulli, Toyota

Lotus - The Dark Knight Rises (Groot-Brittannië, 2012)

De opvolger van The Dark Knight. Toyota bestaat niet meer en dus kiest de filmproducent voor Lotus dat met Kimi Räikkönen en Romain Grosjean aan de weg timmert. Blijkbaar heeft de marketingafdeling wat meer geld gevonden, dit keer is de hele sidepod geverfd.

Kimi Raikkonen, Lotus E20

Lotus - Mad Max: Fury Road (Spanje, 2015)

Nee, geen Max Verstappen. Dat was pas een jaar later. Wel weer Lotus, dit keer wordt de film Mad Max: Fury Road aangeprezen. Wat hightech F1-auto's met de voertuigen uit de dystopische film te maken hebben? Geen idee, maar het logo past goed bij de zwarte Lotus E23.

Romain Grosjean, Lotus E23 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Williams - Spectre (Mexico, 2015)

In 2015 komt de James Bondfilm Spectre uit. De epische openingsscene is geschoten in Mexico-Stad, vandaar deze livery tijdens de Mexicaanse GP. We kunnen alleen maar gokken naar de reden waarom alleen de spiegels het 007-logo dragen. Waarschijnlijk een gebrek aan budget.

Valtteri Bottas, Williams F1 Foto: Glenn Dunbar

Renault - Star Wars, The Last Jedi (Monaco, 2017)

De sticker op de zijkant van de cockpit valt nauwelijks op, maar gelukkig vergoeden de race-overalls en bijpassende helmen van Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer een hoop. Net als in 2005 zijn ook Darth Vader en de Stormtroopers van de partij en dit keer ook R2-D2.

Nico Hulkenberg, en Jolyon Palmer, Renault Sport F1 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull - James Bond Tribute (Groot-Brittannië, 2019)

Geen James Bond-film in 2019, wel een 007-livery voor Red Bull. Om te vieren dat de Britse Grand Prix van dat jaar de 1.007de F1-race in de geschiedenis is en om titelsponsor Aston Martin in het zonnetje te zetten. Als klap op de vuurpijl verschijnen Max Verstappen en Pierre Gasly in smoking-overalls.