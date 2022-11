Formule E-coureur: “De Vries’ F1-debuut maakt ons geloofwaardiger”

De Vries was op de achtergrond al langere tijd betrokken bij F1-operaties, maar kreeg begin september de kans om zijn racedebuut te maken toen Alexander Albon ziek was. De Nederlander had dat weekend al een training voor Aston Martin gereden en schopte het direct tot Q2. Hij reed gelegenheidsploegmaat Nicholas Latifi om de oren. Uiteindelijk mocht De Vries vanaf de achtste plek aan de race begonnen, verloor hij slechts één plek en scoorde hij twee WK-punten bij zijn debuut in de Formule 1. Hij tekende niet veel later een contract bij AlphaTauri, waar hij volgend seizoen het volledige seizoen mag rijden.

“Ik ben heel blij voor hem, sinds mijn eerste dag in de Europese kartwereld, ik was toen 12 of 13, is hij een van mijn belangrijkste tegenstanders geweest”, zegt Dennis tijdens een evenement ter promotie van de Londen E-Prix. “We zijn min of meer samen opgegroeid, hebben altijd tegen elkaar geracet. Om hem nu in F1 te zien met zoveel andere geweldige coureurs, dat is gewoon heel mooi. Het is goed voor de Formule E. Met zijn invalbeurt in Monza hoopten we allemaal dat hij niet verschrikkelijk slecht zou presteren, dat was voor ons allemaal heel slecht geweest. Maar natuurlijk, de manier waarop hij dat weekend aanvloog, hoe goed hij het deed. Dat geeft het Formule E-kampioenschap meer geloofwaardigheid.”

Dennis geeft toe dat hij in een gelijke situatie als De Vries ook voor de Formule 1 gekozen zou hebben. Maar in de huidige fase van zijn loopbaan weet de 27-jarige coureur niet of hij een goed zitje in de Formule E nog zou inruilen voor een plek (in de achterhoede) van de Formule 1. “Het hangt van je aspiraties af, van het salaris. Dat is belangrijk. Iedereen die wat anders zegt, die is aan het liegen”, aldus Dennis. “Ik denk dat ik in dezelfde situatie als Nyck voor hetzelfde had gekozen. Ik wil geen Williams rijden, ik wil niet laatste worden. De aanpak moet juist zijn, zeker nu ik ouder aan het worden ben. Ik ben geen 21 meer. Maar ja, ik wil races winnen, of het nu Formule E, WEC of Formule 1 is. Ik wil gewoon competitief zijn.”

