Formule 2 en Formule 3 brengen volgend jaar bezoek aan Zandvoort

Na een mislukt experiment heeft CEO Bruno Michel eerder aangekondigd dat het format van 2021 in de ban wordt gedaan. Er worden niet langer drie, maar gewoonweg twee races per weekend afgewerkt. Neveneffect is dat beide opstapklassen weer zoveel mogelijk samen zullen rijden in het voorprogramma van de koningsklasse. Dat is goed nieuws mensen die een raceweekend bezoeken en het volledige pakket willen zien. Dat volledige pakket krijgen onder meer de toeschouwers in Zandvoort voorgeschoteld. In het weekend van 4 september zijn beide klassen van de partij, terwijl fans het dit jaar nog met F3 en de W Series moesten doen.

De kalender van de Formule 2 is overigens zeer uitvoerig te noemen. Zo krijgen coureurs maar liefst veertien raceweekenden en in totaal 28 races voor de kiezen, een absoluut record. Net als dat van de Formule 1 begint ook het Formule 2-seizoen met krachtmetingen in Bahrein en Saudi-Arabië. Daarna volgt met Imola, Barcelona en Monaco een Europees blok. Baku en Silverstone maken net als in 2021 onderdeel uit van de planning, maar het grote verschil met dit jaar is dat er afgelopen zomer een groot gat viel na die races. Voor 2022 is dat verholpen met wedstrijden in Spielberg, Boedapest, Spa en Zandvoort. Na races in Monza en Sochi is het overigens wel een maand wachten op het finaleweekend in Abu Dhabi.

De planning van de Formule 3 is iets bescheidener te noemen, al vormen negen weekenden en achttien races nog altijd een record voor die klasse. F3 is eveneens present bij de ouverture in Bahrein, al wordt daarna onder meer Saudi-Arabië overgeslagen. Doordat het seizoen eindigt met de triple header Spa, Zandvoort en Monza zijn de Formule 3-coureurs ook een stuk eerder klaar dan hun collega's in de Formule 2.

