Formule 1-wintertest Bahrein 2021: Waar, wanneer, regels en meer

Wanneer vindt de Formule 1-wintertest plaats?

De F1-wintertest voorafgaand aan het seizoen 2021 wordt verreden op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 maart. Volgens de reglementen moet de laatste testdag minimaal tien dagen voor de start van het seizoen plaatsvinden. Met deze opzet is dat elf dagen, dus dat valt net binnen de marges. In eerste instantie stond de test gepland op 2, 3 en 4 maart in Spanje maar door het uitstellen van de seizoensopener in Australië werd besloten om de wintertest ook naar achteren te schuiven. Zo hebben de teams wat meer tijd om zich in de fabriek voor te bereiden op het nieuwe seizoen en de puntjes op de i van de nieuwe bolides te zetten.

Waarom wordt er getest in Bahrein en niet in Barcelona?

De Formule 1-wintertests vonden de afgelopen jaren traditioneel plaats op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya. Dit circuit is voor alle teams goed bereikbaar en bovendien is het vrij gemakkelijk om tijdens de test nog nieuwe onderdelen in te vliegen. Door de coronapandemie heeft de Formule 1-organisatie ervoor gekozen om de wintertest van 2021 in Bahrein te organiseren. Dit circuit heeft eind vorig jaar met succes twee Grands Prix georganiseerd en is daarom bekend met de strikte coronaprotocollen. Bovendien vindt op hetzelfde circuit op 28 maart de seizoensouverture plaats. De teams kunnen dus een groot deel van het materiaal laten staan, wat de kans op problemen met inreisbeperkingen verkleint.

Hoe laat begint de wintertest in Bahrein?

De Formule 1-wintertests begonnen de afgelopen jaren standaard om 09.00 uur in de ochtend en duurden tot 18.00 uur, met tussendoor een lunchpauze van 13.00 uur tot 14.00 uur. Zo hadden alle teams acht uur op een dag om testkilometers te maken. Het exacte tijdschema voor de test in Bahrein is nog niet bekend. Gezien de aanwezigheid van kunstlicht en de enorme hitte overdag is de kans aanwezig dat men ervoor kiest om ook een deel van de testdag in de avond te laten plaatsvinden.

Hoe lang duurt de F1-wintertest?

De wintertest van 2021 duurt slechts drie dagen, van 12 tot en met 14 maart. De afgelopen jaren is het aantal testdagen gereduceerd. In 2020 werd er nog tweemaal drie dagen getest, de jaren ervoor waren er twee testweken van vier dagen. Hierdoor konden de teams veel onderdelen testen en nog tijdens de testperiode nieuwe componenten uitproberen. Ook was dit voor debutanten een goede gelegenheid om kilometers in een Formule 1-wagen te maken.

Waarom duurt de wintertest maar één in plaats van twee weken?

De Formule 1-wintertest in Bahrein duurt slechts drie dagen. Dat heeft te maken met kostenbesparingen en het stabiele reglement. Voor het seizoen 2021 verandert er weinig aan de bolides, waardoor de noodzaak om voorafgaand aan het seizoen uitgebreid te testen minder groot is. Veel teams maken aankomend seizoen gebruik van een geüpdatete versie van de wagen uit 2020. Ook wil men kosten besparen door de test terug te brengen tot slechts drie dagen.

Wat testen Formule 1-teams tijdens de wintertest?

Het draait tijdens de wintertest vooral om de betrouwbaarheid. De tien F1-teams willen zeker weten dat de systemen naar wens werken en er geen gekke kinderziekten opspelen. Daarna draait het vooral om het verzamelen van data, die door de engineers in de fabriek geanalyseerd wordt. Zo kijkt men onder meer of de praktijk overeenkomt met de data uit de windtunnel en simulaties. Met diverse sensoren op de wagen wordt deze waardevolle informatie vergaard. De coureurs maken tijdens de test voor het eerst kennis met hun nieuwe bolides en kunnen de engineers waardevolle feedback geven over de wegligging en verbeterpunten.

Ook worden veel onderdelen van de wagen vaak voorzien van ‘flo-viz’ verf. Dit staat voor ‘flow visualisation’. Door de rijwind verspreidt deze dunne vloeistof zich over het bodywork, waardoor de luchtstromingen zichtbaar worden. Zo zien de engineers op het circuit direct of bepaalde onderdelen de lucht de juiste kant op sturen of dat er aanpassingen nodig zijn.

Dit jaar zal veel aandacht uitgaan naar het testen van de nieuwe reglementen rond de vloer. Men is bang dat de huidige Pirelli-banden de enorme druk door de hoge downforceniveaus niet goed aan kunnen. Het doel is om middels aanpassingen aan de vloer en diffuser de neerwaartse druk met tien procent terug te brengen. De teams zullen hier veel aandacht aan besteden om te zien hoe de diverse elementen op de achterzijde van de wagen werken en hoe de verloren downforce zo snel mogelijk teruggewonnen kan worden.

Video: Welk effect heeft de aangepaste vloer op Red Bull en Mercedes in F1 2021?

De wintertests draaien niet om de snelste tijden. Alle teams werken een eigen programma af, waardoor er weinig waarde gehecht moet worden aan de uitslagen. Hier komt ook de term ‘sandbagging’ vandaan: teams laten niet het achterste van de tong zien om de concurrentie zand in de ogen te strooien.

Waarom rijdt er maar één wagen per team tijdens de wintertest?

Vanwege kostenbesparingen mogen alle Formule 1-teams tijdens de testsessie maar één wagen inzetten. Het is een dure aangelegenheid om een bolide rond te laten rijden, ook gezien de hoeveelheid personeel die daarvoor nodig is. Bovendien is het door de korte tijd tussen de laatste Grand Prix en de start van de wintertest voor met name de kleinere teams lastig om twee gloednieuwe bolides op te bouwen. Om de kosten enigszins binnen de perken te houden, rijden alle teams met één wagen.

De reglementen schrijven voor dat teams niet mogen testen met de huidige wagen en de bolide van het voorbije seizoen. Daarom worden er door de grotere teams voor rookies of coureurs die na een lange afwezigheid terugkeren vaak tests georganiseerd met een twee jaar oude bolide. Hiermee kan nauwelijks relevante data worden vergaard maar biedt de coureur in kwestie wel de kans om nuttige ervaring op te doen en te wennen aan de snelheid van een Formule 1-bolide.

Waar volg ik live de F1-test in Bahrein?

Met het liveblog en de livetiming van Motorsport.com Nederland blijf je gedurende de gehele testweek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de tussenstanden, de verhalen uit de paddock, uitslagen en reacties. Onze Formule 1-verslaggevers houden je live op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen op het Bahrain International Circuit. Met onze livetiming blijf je bovendien op de hoogte van alle tussenstanden en verreden ronden. Je hoeft dus niets te missen van de actie op en naast de baan.

Video: Sandbaggen tijdens F1-wintertests