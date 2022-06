Formule 1-videobeelden op Motorsport.com

Motorsport.com heeft als doelstelling om de racerij dichter bij de fans te brengen. Wij voorzien jou van alle informatie die je nodig hebt om een Grand Prix-weekend goed te kunnen volgen. Dit doen we niet alleen door praktische info te tonen en door het laatste nieuws te vertellen, maar leggen wij ook uit wat er achter de schermen speelt. Niet alleen in tekst, maar ook in video en audio. Daarnaast is Motorsport.com al jaar en dag een bron voor statistieken en fotografie.

Viaplay en Motorsport.com

Als meest recente toevoeging komen daar de Formule 1-fragmenten van Viaplay bij. Gebeurtenissen uit de vrije trainingen, kwalificaties en races vind je terug in ons liveblog, artikelen en analyses. Ook de samenvattingen zijn bij ons terug te kijken. Op die manier hoef jij als Formule 1-fan niets te missen van jouw favoriete sport.

VIDEO: Max Verstappen wint de Grand Prix van Spanje