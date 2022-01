Formule 1 verbiedt militaire fly-overs voorafgaand aan Grand Prix

De kijker die pas vijf minuten voor de start inschakelt zal het nooit zijn opgevallen, maar al jarenlang zijn er in de Formule 1 al tal van rituelen aan voorafgegaan voordat de vijf rode lichten eindelijk zijn gedoofd. Zo verzamelen alle coureurs zich aan de voorkant van de grid om te luisteren naar het volkslied van het land waar dat weekend wordt geracet, maar zien de organiserende landen een Grand Prix ook steeds vaker als een ideale gelegenheid om het militair luchtarsenaal aan de wereld te tonen.

De Formule 1 wil vanaf komend seizoen een streep zetten door de zogenaamde militaire fly-overs voorafgaand aan een Grand Prix. De koningsklasse van de autosport wil daarmee de CO2-uitstoot verkleinen, maar de sport wil vooral afrekenen met het feit dat bepaalde landen de fly-over aangrijpen als politiek statement om hun (militaire) spierballen te tonen.

Uitzondering

Fans van de inmiddels welbekende fly-overs zullen het komende Formule 1-seizoen waarschijnlijk toch voldoende aan hun trekken komen. De Formule 1 wil namelijk alleen een stokje steken voor de militaire parades, waardoor demonstratievluchten van bijvoorbeeld de beroemde Red Arrows voorafgaand aan de Britse Grand Prix op Silverstone alsnog wel gewoon plaats mogen vinden, ondanks hun link met de Britse luchtmacht. Hetzelfde geldt voor de Frecce Tricolori, die ieder jaar voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix voor een kleurrijk luchtspektakel zorgen boven het circuit van Monza.

Ook fly-overs met civiele vliegtuigen, zoals met name bij races in het Midden-Oosten een vast gebruik is om sponsortechnische redenen, blijven vooralsnog toegestaan. De Formule 1 stelt voor deze demonstratievluchten wel de voorwaarde dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame brandstoffen. Aan deze voorwaarde werd afgelopen jaar al voldaan tijdens de seizoensopener in Bahrein, waar er een Boeing 787-9 Dreamliner van Gulf Airlines over het circuit van Sakhir vloog die gebruikmaakte van biobrandstof.