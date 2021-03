Formule 1 introduceert verbeteringen voor streamingdienst F1 TV

De F1 riep begin 2018 een eigen streamingplatform in het leven dat de naam F1 TV draagt. Daarop zendt de koningsklasse van de autosport alle trainingen, kwalificaties en races van de F1, F2, F3 en de Porsche Supercup live uit. Daarnaast zijn er onder andere historische races en documentaires te zien op het platform. De lancering van F1 TV verliep echter niet heel soepel, want de dienst werd getroffen door technisch malheur. Dat bleef een terugkerend onderwerp in de eerste drie jaar van het bestaan van het platform en dus heeft de Formule 1 besloten om een reeks veranderingen door te voeren aan F1 TV.

In het persbericht stelt de F1 dat de veranderingen “de grootste update voor het F1 TV-platform sinds de lancering in 2018” vormen. In samenwerking met Accenture Industry X zijn er verbeteringen doorgevoerd aan het onderliggende platform van de streamingdienst, waardoor de videokwaliteit naar 1080p met 50 frames per seconde gaat. Ook de gebruikerservaring is verbeterd, wat kijkers de mogelijkheid geeft om de streams te pauzeren en terug te spoelen, terwijl hij makkelijker wordt om tussen de verschillende streams van F1 TV te wisselen. Daarnaast is het uiterlijk van de app ook op de schop gegaan, terwijl het voor het eerst mogelijk wordt om F1 TV via een Chromecast of Apple AirPlay naar je televisie te streamen.

“We zijn verheugd dat we F1 TV opnieuw lanceren voor de start van het nieuwe seizoen. Dat doen we met meerdere verbeterde kenmerken die de ervaring van de fans van het product gaan verbeteren en onze uitgebreide archief makkelijker te bekijken maakt dan voorheen”, zei Ian Holmes, directeur mediarechten bij de Formule 1. “Accenture heeft ons geholpen F1 TV naar het volgende niveau te brengen en ik kijk ernaar uit om te zien hoe het zich in de toekomst verder ontwikkelt, terwijl wij de fans meer manieren dan ooit bieden om de F1 te bekijken.”

Wederom live verslag van wintertests

De nieuwe versie van de website van F1 TV is maandag geïntroduceerd, terwijl de updates voor iOS, Android, Amazon Fire-tablets en Roku in de eerste helft van het seizoen verwacht worden. De apps voor Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV worden momenteel nog ontwikkeld en moeten later dit jaar nog uitgebracht worden. De verbeteringen voor de beeldkwaliteit en de gebruikerservaring zijn vanaf vrijdag al te zien, want dan begint F1 TV met de live uitzendingen van de wintertest in Bahrein. Drie dagen lang laat het platform tussen 8.00 en 12.00 uur, en daarna tussen 13.00 en 17.00 uur live verslag van de enige testsessie voor de start van het seizoen, die op 28 maart plaatsvindt op hetzelfde Bahrain International Circuit.