Formule 1 veilt legendarische auto's in Abu Dhabi

De F1 zal zaterdagavond in samenwerking met het bekende Britse veilinghuis RM Sotheby's zo'n veertigtal wagen veilen, gaande van historische Formule 1-wagens tot historische sportwagens en moderne hypercars. De wagens worden vrijdag en zaterdag tentoongesteld in de F1 Fan Zone.

Het paradepaardje van de veiling is de Ferrari F2002 waarmee Michael Schumacher in 2002 een dominante vijfde wereldtitel behaalde. De wagen, waarmee zoon Mick Schumacher onlangs mocht testen, zou zo'n 5 tot 7 miljoen euro moeten opleveren. Ook Schumachers Benetton B192 uit 1992 gaat onder de hamer voor een prijs die zou kunnen oplopen tot een miljoen euro. Dan is er ook nog de Ferrari 126 C2 uit 1982 van Patrick Tambay, die dat jaar de Duitse Grand Prix won.

In de categorie historische juwelen zijn er de Mercedes-Benz 300 SL Gullwing uit 1956, de Ferrari 275 GTS 1965 en de Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring uit 1973.

Er zijn ook verschillende zeldzame hypercars die veel geld in het laatje moeten brengen, waaronder een Ferrari FXX K, Pagani Zonda Aether, McLaren P1 GTR, Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, Koenigsegg Agera R, Aston Martin One-77, en een Ferrari F40 uit 1990 gesigneerd door Sebastian Vettel.