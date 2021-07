F1-update: Zware crash Verstappen, stewards (te) mild voor Hamilton

In de video bovenaan deze pagina blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de Britse Grand Prix, met uiteraard veel aandacht voor het incident in de eerste ronde. Hoe valt de touché in Copse Corner te analyseren, een aanvaring die voor de Nederlander resulteerde in een zeer zware klap in de bandenstapels? En hoe denken de hoofdrolspelers bij de teams van Red Bull en Mercedes zelf eigenlijk over de botsing tussen Verstappen en Hamilton?

Alle hoofdrolspelers komen aan bod, met als hamvraag: was de straf voor Lewis Hamilton te licht en zo ja, wat was dan wel een passende sanctie geweest? Daarnaast ook nog aandacht voor Driver of the Day Charles Leclerc, die een dubbel gevoel overhoudt aan zijn eerste podiumfinish van dit seizoen.

