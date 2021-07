F1-update: Verstappen ziet Mercedes naderen, F1 praat met VW Group

Nadat Max Verstappen in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd had laten noteren, was het in de tweede oefensessie de beurt aan Mercedes om beide auto's bovenaan de tijdenlijsten te posteren. Wat was na afloop de reactie van Verstappen en denkt Lewis Hamilton zich zaterdag weer eens als favoriet te kunnen mengen in de strijd om pole?

In de video bovenaan deze pagina ook uitgebreid aandacht voor wat er vrijdag naast de baan gebeurde in Oostenrijk. Zo werd Honda’s Toyoharu Tanabe aan een waar vragenvuur blootgesteld tijdens de persconferentie en maakt de Formule 1 zich op voor een belangrijke vergadering over de toekomst van de Formule 1-krachtbron. Naast de huidige fabrikanten schuiven ook Porsche en Audi aan bij dat overleg: het hoe en waarom verder toegelicht, net als de belangrijkste gespreksonderwerpen.

