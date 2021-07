F1-update: Verstappen zoekende op vrijdag, goed nieuws Honda

Hoe blikt Max Verstappen zelf terug op een warme vrijdag op de Hungaroring? Wat hadden Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton te melden nadat ze de tweede vrije training met een 1-2 hadden afgesloten? En hoe kijkt Yuki Tsunoda eigenlijk naar zijn crash in de eerste vrije training, die hem vrijdag veel tijd op de baan heeft gekost? In de video bovenaan deze pagina praten we je uitgebreid bij met de reacties van alle hoofdrolspelers.

Ook raken teambazen Toto Wolff en Christian Horner maar niet uitgepraat over het incident tussen Verstappen en Hamilton op Silverstone. Wat vindt Horner bijvoorbeeld van het besluit van de stewards om het incident niet opnieuw te onderzoeken? En wat motiveerde Mercedes nou precies om donderdagavond nog even wat extra olie op het vuur te gooien met een veelzeggende verklaring? Dit en meer in een nieuwe F1-update.

