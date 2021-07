F1-update: Verstappen kritisch na pole, Mercedes-feest valt in duigen

Met een 1.03.720 snelde Verstappen op een oranjegekleurde Red Bull Ring naar zijn vierde pole-position van het seizoen en de derde op rij, maar de Limburger zag na afloop nog voldoende ruimte voor verbetering. De vreugde was na afloop een stuk groter bij Lando Norris, die McLaren voor het eerst sinds 2012 weer een plekje op de eerste startrij bezorgde.

Teleurstelling was er bij het team van Mercedes. Met de aankondiging van zijn contractverlenging begon de dag nog zo mooi voor Lewis Hamilton, maar met een vierde tijd in de kwalificatie was de Brit verre van tevreden. George Russell solliciteerde ondertussen naar het tweede Mercedes-stoeltje voor 2022 door zijn Williams voor het eerst in de top-tien te kwalificeren. Dit en nog veel meer is te zien in de uitgebreide video bovenaan deze pagina: de zaterdagse F1-actie geanalyseerd, evenals de belangrijkste mediasessie na afloop.

