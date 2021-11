F1-update: Verstappen 'getsunoda’d' in Mexico, vuurwerk bij de start?

Met zijn negentiende pole-position in de Formule 1 zorgde Valtteri Bottas zaterdag voor een daverende verrassing op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Samen met teamgenoot Lewis Hamilton bezorgde hij er het team van Mercedes de volledige eerste startrij voor de Grand Prix van Mexico-Stad, waardoor het team van Red Bull Racing genoegen moest nemen met de startplaatsen drie en vier. Heeft Mercedes ergens snelheid vandaan getoverd of heeft Red Bull het laten liggen? En wat was de rol van Yuki Tsunoda, die AlphaThauri-teamgenoot Pierre Gasly een dienst bewees maar vervolgens een hinderlijke afleiding vormde voor Sergio Perez en Max Verstappen? In de video bovenaan deze pagina praten we je bij met de reacties van alle hoofdrolspelers.

Naast een terugblik op de kwalificatie wordt er ook vooruitgeblikt op de race. Zo lijken er vanaf de tweede startrij alsnog voldoende kansen op de zege te liggen voor Verstappen, maar dan moet het hele spul wel heelhuids door de eerste bocht komen.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!