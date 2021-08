F1-update: Verstappen op pole in België, Russell steelt de show

Het was voor alle Formule 1-coureurs hard werken zaterdag tijdens een regenachtige kwalificatie in de Belgische Ardennen. Max Verstappen was de snelste en heeft zondag verrassend de Williams van George Russell naast zich staan op de eerste startrij. Wat waren na afloop de reacties van de twee snelste coureurs?

Ook een opvallende uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff komt aan bod en we bespreken de crash van Lando Norris, die daardoor een goede startpositie op zijn buik kon schrijven. In de nieuwe Formule 1-update bovenaan deze pagina verder onder andere ook aandacht voor de veiligheid van de coureurs in Eau Rouge en Raidillon, lof voor Sebastian Vettel en een korte vooruitblik op de race. Hopen de coureurs op een natte of een droge race?

