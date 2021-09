F1-update: Verstappen onder indruk van Zandvoort, Russell weet het al

In een nieuwe Formule 1-update praten Ronald Vording en Koen Sniekers je vanuit Zandvoort helemaal bij over de donderdag aan de Noordzeekust. Lewis Hamilton was in stijl gekleed en zelfs Max Verstappen besloot voor de verandering eens een rondje over het circuit te lopen. De Nederlander was zeer te spreken over het duinencircuit en werd nog even gevraagd wat hij nou eigenlijk vind van het (mogelijke) boegeroep aan het adres van zijn titelconcurrent.

Verder ook aandacht voor het silly season in de Formule 1, met een nieuwe update in de soap over het tweede Mercedes-stoeltje voor 2022. Verder in de video bovenaan deze pagina uiteraard ook aandacht voor Kimi Raikkonen. De Fin maakte op geheel wijze bekend dat hij na dit seizoen een punt achter zijn Formule 1-loopbaan zet.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!