F1-update: Verstappen ondanks crash tevreden, zware klap voor Visser

Na een korte zomerstop werden de Formule 1-motoren vrijdagochtend weer gestart op het circuit van Spa-Francorchamps. Na een dag trainen waren de verschillen tussen Verstappen en Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton minimaal. Wat waren na afloop de reacties van de top-drie en waarom lopen de gekozen downforce-niveaus zo uiteen? We bespreken het allemaal bovenaan deze pagina in een nieuwe Formule 1-update.

Verder ook onder andere aandacht voor de contractverlenging van Sergio Perez, een experiment van de Formule 1 met een klein cameraatje in de helm van Fernando Alonso en een zware crash in de W Series, waarbij ook Beitske Visser betrokken was.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!