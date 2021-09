F1-update: Verstappen maakt oranjedroom waar in kolkend Zandvoort

Een overwinning van Max Verstappen op een oranjegekleurd Zandvoort: het was vooraf het droomscenario van de organisatie van de Dutch Grand Prix, maar de Red Bull-coureur liet de droom zondag helemaal uitkomen. In een ijzersterke race wist Verstappen af te rekenen met de beide Mercedessen m zo voor de tienduizenden fans in het oranje de zege te pakken en de WK-leiding te heroveren.

In de Formule 1-update bovenaan deze pagina blikken we uitgebreid terug op de race, bespreken we de reacties van de hoofdrolspelers en wordt de meer dan geslaagde terugkeer van de Grand Prix van Nederland op de Formule 1-kalender uitgebreid besproken.

