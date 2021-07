F1-update: Maat vol voor Verstappen in persconferentie, Hamilton geslepen

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix. Een spannende strijd om pole-position leverde Mercedes de volledige eerste startrij op, maar ook na afloop gebeurde er nog een hoop op de Hungaroring. Zo trok Lewis Hamilton zich bijzonder weinig aan van een fluitconcert, terwijl Max Verstappen zijn hart juist even luchtte in de persconferentie.

In de video bovenaan deze pagina praten we je bij met alle reacties van de hoofdrolspelers. Ook blikken we vooruit op de race in Hongarije: Wat zijn de kansen van Max Verstappen in de laatste race voor de zomerstop, die hij in tegenstelling tot beide Mercedes-rijders op de zachte band moet aanvangen?

