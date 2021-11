F1-update: Hamilton houdt Verstappen in zicht, Mercedes bloedlink om 0.2 mm

De zaterdag in Sao Paulo begon voor Max Verstappen met een bezoekje aan de stewards, die de coureur van Red Bull Racing een geldboete oplegden omdat hij op vrijdag aan de achtervleugel van de Mercedes W12 van Lewis Hamilton had gezeten. Die boete was echter niets vergeleken met de diskwalificatie van Hamilton, die daardoor de sprintrace in Brazilië vanaf de allerlaatste startplek moest aanvangen.

In de video bovenaan deze pagina praten Ronald Vording en Koen Sniekers je helemaal bij over de besluiten van de stewards en waarom het zo lang duurde voordat er eindelijk duidelijkheid kwam. Ook wordt de stevige reactie uit het kamp van Mercedes besproken en leggen we uit waarom de soap omtrent de achtervleugels van Mercedes mogelijk nog niet gedaan is.

Uiteraard wordt er ook uitgebreid teruggeblikt op de sprintrace, waarin Hamilton zich knap naar een vijfde plaats knokte en teamgenoot Bottas afrekende met Verstappen in de strijd om pole-position.

