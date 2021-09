F1-update: Geen gridstraf Verstappen, maar toch een lastig weekend?

In de week na de Dutch Grand Prix hadden diverse teams het nodige aan te kondigen wat betreft de line-up voor 2022. Zo bevestigde AlphaTauri een ongewijzigde line-up voor het komende seizoen, kondigde Williams de F1-comeback van Alexander Albon aan en werd eindelijk bekend dat Valtteri Bottas komende winter de overstap maakt naar Alfa Romeo en hij bij Mercedes plaatsmaakt voor George Russell. Hoe werd erop gereageerd in de paddock en wat betekent dit alles voor de F1-kansen van Nyck de Vries? We bespreken het allemaal in de nieuwste Formule 1-update.

Verder uiteraard ook aandacht voor de actie op de baan komend weekend. Max Verstappen verwacht het op de lange rechte stukken van Monza niet gemakkelijk te krijgen met zijn Red Bull, maar had ook goed nieuws voor zijn fans: een motorwissel (en dus een forse gridstraf voor de Italiaanse Grand Prix) staat dit weekend niet op de planning bij Red Bull. Meer weten? Check dan de video bovenaan deze pagina.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!