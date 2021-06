F1-update: WK-leider Verstappen geen fan van stratencircuit Baku

Ronald Vording en Koen Sniekers praten je in iets meer dan tien minuten uitgebreid bij over de donderdag in Baku. Het ging in Azerbeidzjan uiteraard over de nieuwe positie van Max Verstappen als leider in het wereldkampioenschap, maar de Limburger schatte ook nog even de kansen in van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap deze zomer. Verder kwam Lewis Hamilton nog even terug op zijn opvallende uitspraken na een teleurstellend verlopen weekend in Monaco en was teamgenoot Valtteri Bottas de grote afwezige.

