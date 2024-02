Formule 1 doet uitstekende financiële zaken met megawinst in 2023

Het Formule 1-seizoen 2023 ging niet de boeken in als het spannendste ooit. Met 19 zeges in 22 Grands Prix werd Max Verstappen al in een vroeg stadium wereldkampioen, terwijl Red Bull Racing enkele races voor het einde al zeker was van de constructeurstitel. Hoewel er vooraan in het veld dus geen enorme spanning was, heeft dat geen grote gevolgen gehad voor de financiële prestaties van F1 in 2023. Sterker nog, zowel de inkomsten als het bedrijfsresultaat van Formula One Group is flink gestegen ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit de jaarcijfers die eigenaar Liberty Media woensdag heeft gepresenteerd.

De inkomsten van de Formula One Group stegen in 2023 naar 3,222 miljard dollar, omgerekend 2,98 miljard euro. Dat is een stijging van 25 procent in vergelijking met een jaar eerder. Na aftrek van alle kosten en afschrijvingen blijft er een bedrijfsresultaat van 392 miljoen dollar (362 miljoen euro) over. In 2022 was het bedrijfsresultaat nog 239 miljoen dollar, waardoor het resultaat maar liefst 64 procent hoger is uitgevallen in 2023. Ook de F1-teams hebben geprofiteerd van het goede financiële jaar van de sport. De Formule 1 keerde afgelopen jaar 1,215 miljard euro (1,12 miljard euro) uit aan de renstallen, een stijging van vijf procent ten opzichte van 2022.

In het jaarverslag meldt Liberty Media dat de eerste editie van de GP van Las Vegas een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de verbeterde financiële resultaten. Doordat F1 bij deze race voor het eerst zelf als promotor optreedt, zijn de inkomsten uit racepromotie en sponsoring fors gestegen. Ook heeft F1 in 2023 geprofiteerd van lagere kosten voor vrachtvervoer. Het aantal races in een F1-seizoen heeft ook forse invloed op de genoteerde inkomsten, maar dat was afgelopen jaar geen factor van belang. Net als in 2022 werden er namelijk 22 Grands Prix afgewerkt.

Formule 1-topman Stefano Domenicali sprak van een succesvol 2023 voor de sport, en niet alleen op financieel gebied. "Op alle platforms hadden we veel engagement, er was een recordaantal fans op de circuits en F1 heeft voor het vierde jaar op rij de positie als snelst groeiende sportcompetitie op sociale media behouden", zei de Italiaan. "F1 zag het aantal fans vooral op de Amerikaanse markt groeien, wat versterkt werd door de succesvolle GP van Las Vegas. Ook is het publiek jonger en vrouwelijker dan voorheen. We kijken uit naar het seizoen 2024, terwijl we ons focussen op het verdiepen van de relatie met onze fans en het optimaliseren van onze commerciële samenwerkingen om voor toegevoegde waarde te zorgen."