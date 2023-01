Formule 1-topman: "Reactie op porpoising-problemen overdreven"

De Formule 1 werkte 2022 af met een nieuw technisch reglement. In een poging meer actie op het circuit te creëren werden de auto's versimpeld en keerde F1 terug naar het grondeffect. Bijna alle F1-teams kregen echter te maken met een vervelend fenomeen dat luisterde naar de naam porpoising. Een aantal formaties, zoals Red Bull Racing, had het stuiteren meteen onder controle, maar Mercedes had de grootste moeite om het probleem de baas te worden. Het Duitse merk kreeg het steeds meer onder controle, maar toen waren de titelkansen al lang en breed verkeken.

Pat Symonds, een bekende in de Formule 1-paddock, is tegenwoordig actief als sportief directeur van de Formule 1-organisatie. Samen met knappe koppen als Ross Brawn was de Brit jaren bezig om het technische reglement zo waterdicht mogelijk te maken. Door corona werd de invoering van de nieuwe regelgeving een jaar uitgesteld, maar in 2022 was het zover. Ondanks duizenden simulaties was zelfs voor de Formule 1-organisatie porpoising nog een verrassing. "Ik moet eerlijk zijn: ook wij hebben dit gemist", zegt Symonds tegen Auto Motor und Sport. "Wij hadden tal van mogelijkheden om dit te ontdekken, met onder meer dynamische simulaties. We hebben deze ingezet om te achterhalen wat er zou gebeuren als een auto spinde of als er te veel lucht [op een andere manier dan via de tunnelingangen] onder de auto zou komen. Dat laatste is gelijk aan het soort ongeluk dat Mark Webber ooit in Valencia had. Om dat te simuleren, heb je speciale software voor nodig. Die hadden we, maar hadden we dus ook kunnen gebruiken om het stuiteren te voorzien."

Overdreven reactie

De Britse ingenieur is al sinds begin jaren tachtig in de Formule 1 te vinden. In die periode werd ook met het grondeffect gewerkt. Symonds geeft zichzelf dan ook op zijn falie: "Ik had het kunnen weten. Ik heb nog gewerkt aan auto's met het grondeffect, maar ik was het simpelweg vergeten. Er bestaat geen twijfel over dat het stuiteren de zaken veranderde. De teams moesten dat probleem eerst tackelen voordat ze met aerodynamica aan de slag konden. Stuiteren is niet alleen aerodynamisch. Er komt ook veel mechanica bij kijken, bijvoorbeeld de stijfheid van de vering."

De Formule 1 besloot na onder meer klachten van Mercedes maatregelen te nemen. In Baku leidde het stuiteren tot fysieke klachten bij Lewis Hamilton. De FIA besloot actie te ondernemen in een poging porpoising tegen te gaan. In Canada kwam de autosportbond met een technische richtlijn op de proppen, terwijl in België onder meer strengere controles kwamen. Dat was allemaal niet nodig volgens Symonds. "Ik denk dat er na Baku wat overdreven gereageerd is", gaat hij verder. "Daar zagen we de ergste effecten omdat een team iets probeerde wat niet werkte en daarmee naar buiten trad. Als mensen niet hadden ingegrepen, was het probleem ook wel opgelost. De meeste teams begrijpen nu zelf wel hoe ze het stuiteren onder controle moeten houden."

De FIA heeft voor het F1-seizoen 2023 diverse wijzigingen doorgevoerd om porpoising tegen te gaan. Zo gaat onder meer de vloer met 15 millimeter omhoog.