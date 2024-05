De Formule 1-toekomst van Zandvoort: Rouleren met Europese races?

Dit jaar mag Circuit Zandvoort voor het vierde jaar na de terugkeer in 2021 de koningsklasse van de autosport verwelkomen. De voorgaande drie edities zijn een doorslaand succes gebleken. Niet alleen trok thuisrijder Max Verstappen steevast aan het langste eind, belangrijker is nog dat de Formule 1 het evenement in Nederland als een blauwdruk voor andere races ziet. De organisatie van de Dutch Grand Prix is vorig jaar verkozen tot beste promotor en won bovendien de duurzaamheidsprijs, mede dankzij het verkeersplan dat verrassend goed werkt.

Het zijn positieve noten, al bieden die geen garantie dat Zandvoort ook in de komende jaren vast op de Formule 1-kalender blijft. De Nederlandse F1-ronde beschikt over een contract voor 2024 en 2025, waarna de situatie open ligt. Tijdens de wintertest van vorig jaar heeft circuitdirecteur Robert van Overdijk zich in gesprek met Motorsport.com voor het eerst uitgelaten over de toekomst door het ‘niet vanzelfsprekend’ te noemen dat Zandvoort jaarlijks op de kalender blijft. Hij noemde een roulatiesysteem reëel, waarbij er bijvoorbeeld kan worden afgewisseld met het iconische maar nabijgelegen Spa-Francorchamps.

Tijdens de testdagen van Jack Doohan en Alpine in Zandvoort neemt deze website de huidige stand van zaken door met Van Overdijk en gaat het tijdens het onderstaande, exclusieve interview eveneens over de vraag wanneer er duidelijkheid kan komen.

Vorig jaar in Bahrein vertelde je me voor het eerst dat een roulatiesysteem mogelijk is en dat het niet vanzelfsprekend is dat Zandvoort vanaf 2026 jaarlijks op kalender staat. Wat is daar in het tussenliggende anderhalf jaar aan veranderd?

Ik denk dat daar niets aan is veranderd. Uiteindelijk moet Formula One Management [FOM] een keuze maken over hoe zij de kalender voor zich zien in de komende jaren, waar Stefano Domenical ook al dingen over heeft geroepen. De vraag is of in die visie nog heel veel of in ieder geval hetzelfde aantal Europese races passen. Of wil FOM nog meer races in Azië, een tweede race in Saudi-Arabië en ga zo maar door? Daar is het van afhankelijk. Dat wij er goed op staan bij FOM blijkt uit het feit dat wij de promotor of the year award en de duurzaamheidsprijs hebben gewonnen. Ik denk dat wij laten zien dat we dit evenement ieder jaar weer naar een hoger niveau kunnen tillen. FOM ziet dat ook en daardoor zijn de gesprekken die we met elkaar voeren positief. Zijn we daar al uit? Nee, daar zijn we nog niet uit, maar dat is van andere factoren afhankelijk dan dat wij allebei positief zijn over het evenement in Zandvoort.

Toch hebben sommige Europese races zoals Hongarije wel een langlopend contract gekregen. Speelt mee dat jullie je eigen broek moeten ophouden en niet zoveel kunnen bieden?

Het mechanisme achter die lange contracten is helder. Op het moment dat jij een land of een stad hebt die borg staat voor het bedrag dat je moet betalen, dan is het tussen aanhalingstekens vrij eenvoudig om een tienjarig contract af te sluiten. Zoiets is in Nederland ondenkbaar. Wij gaan dus nooit een tienjarig contract krijgen. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen jaren laten zien dat we ook zonder overheidssubsidie een schitterende race kunnen neerzetten. FOM ziet dat zelfs als een blauwdruk voor andere organisaties, dus dat het wel degelijk kan als je op een creatieve manier naar je eigen evenement kijkt. Alle elementen die FOM belangrijk vindt en die voor ons succesvol gebleken zijn, die zijn er nog steeds, alleen het draait ook om andere factoren.

Hoe zitten jullie momenteel aan tafel in de onderhandelingen met FOM: is dat nog volop inzetten op een jaarlijkse plek of kunnen jullie leven met bijvoorbeeld om en om met Spa?

Dat ligt een beetje aan het momentum waarmee je met elkaar spreekt. Wij hebben altijd gezegd ‘wij zijn bereid om overal over te praten’. Je moet vooral gedachten uitwisselen. Uiteindelijk is er maar één partij die de kalender bepaalt en dat is FOM. Ook al zouden wij jaarlijks een Grand Prix willen organiseren, maar zegt FOM ‘we gaan toch naar een roulatiesysteem toe in Europa’, dan heb je jezelf daar naar te schikken. Max heeft een contract tot en met 2028, we hebben drie succesvolle edities achter de rug en we hebben er nog minimaal twee te gaan. Er is dus geen noodzaak om van vandaag op morgen te beslissen, maar dat wij nooit à la Hongarije, Qatar en Australië langdurige contracten kunnen afsluiten, dat is duidelijk.

Bij rouleren is het ook nog de vraag eens in de hoeveel jaar Zandvoort aan de beurt komt, dus of het eens in de twee jaar of drie jaar zou zijn?

Eén keer in de drie jaar zie ik niet gebeuren, simpelweg omdat je de organisatie in leven moet houden in de tussenliggende jaren. Kijk bijvoorbeeld naar Sail Amsterdam, dat evenement is eens in de vijf jaar. Het betekent dat je ongetwijfeld nog een blauwdruk hebt liggen, maar in feite begin je iedere keer opnieuw. Bij één keer in de drie jaar is dat volgens mij ook het geval, terwijl één keer in de twee jaar een logische frequentie zou zijn – ook om de organisatie in de tussenliggende tijd in leven te houden.

Is het mogelijk om Zandvoort jaarlijks op kalender te houden zolang Max Verstappen nog rijdt of is zelfs dat lastig?

Uiteindelijk is Max natuurlijk wel de factor waardoor heel veel mensen in Nederland geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Het is bij FOM ook ooit begonnen door de populariteit van Max. Maar wij hebben vanaf de eerste dag gezegd dat we het evenement op een dusdanige manier willen opzetten zodat we op eigen benen staan. Het liefst willen we dat Max blijft presteren zoals als hij dat nu doet, maar als dat niet het geval is – weten wij veel wat er gaat gebeuren vanaf 2026 met de nieuwe motoren en de nieuwe auto’s – dan hebben wij alles in het werk gesteld voor een evenement dat bijna iedere Nederlander op zijn bucketlist heeft staan. Het gaat om de ervaring. De auto’s op de baan zijn natuurlijk het hoofdgerecht, maar alles daaromheen moet minstens zo leuk zijn. Ook als Max niet wint, moeten mensen naar buiten lopen met het idee ‘dit was geweldig om mee te maken’. We proberen de Grand Prix zo vorm te geven dat als Max onverhoopt stopt, er een evenement staat dat door kan gaan. Kijk naar de TT van Assen. Dat is een schitterend evenement. Er is al jaren geen Nederlander die vooraan rijdt, maar toch trekken zij jaarlijks een vol huis. Dat is een prima voorbeeld van hoe wij ook naar ons evenement kijken.

De F1-achterban in Nederland zou toch groot genoeg moeten zijn om Circuit Zandvoort een weekend te vullen zonder Max Verstappen, ook met het effect van Drive to Survive en dergelijke?

Eens, maar ook Drive to Survive zorgt ervoor dat het breder wordt getrokken dan alleen twintig autootjes en twintig coureurs. Daar zit de crux. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er echt wel een deel afhaakt als Max zou stoppen, maar dan moeten er nog steeds dusdanig veel elementen overblijven dat iemand denkt ‘ik ga volgend jaar weer’.

Heb je een idee qua tijdlijn? In Bahrein vorig jaar zei je ‘de gesprekken zullen pas over een half jaar worden opgestart’. Nu is dat natuurlijk al het geval, maar wanneer volgt er duidelijkheid?

Uiteindelijk willen we daar wel met elkaar uit zijn voor de komende Grand Prix in Zandvoort. Ik denk ook dat het een logisch moment is. Op dit moment zijn we nog niet zover, maar je zag mij in Miami en met onze delegatie zijn we bij veel Grands Prix aanwezig. Dat geeft ons de kans om steeds opnieuw de gesprekken met elkaar aan te gaan en daarvoor is dit de juiste periode. Ik verwacht dat het ergens richting de Grand Prix duidelijk wordt.

Dus het streven is om voor de Dutch Grand Prix met een aankondiging te komen?

Ja, het streven inderdaad, al is dat nog geen harde deadline.

Credits foto bovenaan het artikel: Chris Schotanus