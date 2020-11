Formule 1 tijdschema: Hoe laat begint de avondrace in Bahrein?

Het was al lange tijd niet echt spannend meer in de strijd om de Formule 1-wereldtitel maar sinds de Grand Prix van Turkije is het pleit definitief beslecht: Mercedes-coureur Lewis Hamilton wordt voor de zevende maal gekroond tot wereldkampioen. De Brit is door zijn indrukwekkende zege op Istanbul Park niet meer te achterhalen door zijn enige concurrent: teamgenoot Valtteri Bottas. Met deze titel evenaart Hamilton het recordaantal van Michael Schumacher.

Hoewel de strijd bij de coureurs en constructeurs reeds beslist is, staan er toch nog drie Grands Prix op het programma. Voor de toppers staat er weinig meer op het spel, al kan Hamilton nog het recordaantal zeges in één seizoen evenaren als hij de resterende drie GP’s wint. Het record wordt momenteel gedeeld door Michael Schumacher en Sebastian Vettel met dertien overwinningen in een seizoen, Hamilton staat momenteel op tien zeges. De strijd om de tweede plaats tussen Valtteri Bottas en Max Verstappen ligt nog open, al verdedigt de Fin een gezonde marge van 27 punten.

Daarachter is het een stuk spannender in de strijd om de vierde stek. Sergio Perez heeft die positie momenteel in handen met 100 punten, gevolgd door Charles Leclerc met 97 en Daniel Ricciardo met 96. Ook de strijd om P3 in het constructeurskampioenschap is nog reuze interessant, met slechts 24 punten tussen Racing Point (154 punten) op de derde plaats en Ferrari (130 punten) op P6. Daartussenin staan nog McLaren (149 punten) en Renault (136 punten).

Vorig jaar was de Grand Prix van Bahrein de tweede wedstrijd van het seizoen. Door het coronavirus is de race ditmaal opgeschoven naar het einde van het jaar, met twee back-to-back events. In 2019 zegevierde Lewis Hamilton, ten koste van Valtteri Bottas en polesitter Charles Leclerc. Max Verstappen eindigde net buiten het podium op de vierde stek.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Bahrein?

De Grand Prix van Bahrein wordt verreden op zondag 29 november 2020. Op vrijdag staan zoals gebruikelijk twee vrije trainingen gepland. De eerste trainingssessie start om 12.00 uur Nederlandse tijd, de tweede training begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Dat is een uur later dan we in Europa gewend zijn. Op zaterdag en zondag houdt men wel weer het ‘normale’ tijdschema aan. De laatste vrije training start om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sakhir begint op zondagmiddag om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Volledig tijdschema F1 Grand Prix van Bahrein - Nederlandse tijd