De GP van Bahrein 2020 zal de boeken ingaan als de race met die weerzinwekkende crash van Romain Grosjean, die op wonderbaarlijke wijze goed afliep. De beelden van de brandende, in tweeën gebroken Haas en de uit een vlammenzee ontsnappende Grosjean zijn de hele wereld over gegaan. Wonder boven wonder liep de Fransman geen zware verwondingen - of erger - op, al zal hij wat tijd nodig hebben om deze traumatische ervaring te verwerken.

De sport wacht echter op niemand en gaat komend weekend ‘gewoon’ door. Wederom komt het Formule 1-veld in actie op het Bahrain International Circuit, maar ditmaal op het ‘outer circuit’. De bochtige tweede sectie wordt overgeslagen waardoor het vooral snelle, vloeiende combinaties zijn. De baan heeft een lengte van nog geen 3,5 kilometer en de rondetijd zal in de kwalificatie naar verwachting onder de 55 seconden liggen. Of het spektakel oplevert valt te bezien.

De race gaat door het leven als de Grand Prix van Sakhir, vernoemd naar de regio waar de baan zich bevindt. Omdat het volgens de reglementen niet is toegestaan om tweemaal dezelfde race in een seizoen te verrijden, is gekozen voor deze oplossing. Eerder dit jaar gebeurde dat onder meer al met de GP van Stiermarken op de Red Bull Ring en de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Sakhir?

Hoewel de race op dezelfde locatie wordt verreden als de GP van Bahrein, is er toch gekozen voor een ander tijdschema. De sessies vinden allemaal later op de dag plaats, waardoor er meer kilometers onder kunstlicht worden verreden. De eerste vrije training begint op vrijdagmiddag om 14.30 uur Nederlandse tijd, 16.30 uur lokale tijd. De tweede trainingssessie begint om 18.30 uur Nederlandse tijd. Dat houdt in dat de coureurs volgens de lokale klok pas om 22.00 uur klaar zijn met hun trainingswerkzaamheden.

Op zaterdag begint om 15.00 uur Nederlandse tijd de laatste trainingssessie, waarna om 18.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie van start gaat. De Grand Prix van Sakhir start zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd.

Volledig tijdschema F1 Grand Prix van Sakhir