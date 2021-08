Formule 1 tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van België?

Na een zomerpauze van drie weken en de verplichte Summer Shutdown van twee weken kan de Formule 1 weer aan de bak. De rijders en teams krijgen direct een bomvolle periode voorgeschoteld met achtereenvolgens de Grands Prix van België, Nederland en Italië. Het is voor de titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen direct een zeer belangrijke periode. De onderlinge verschillen zijn minimaal en elk punt telt, zeker nu de beslissende fase van de titelstrijd is aangebroken. Verstappen zal in zijn thuisraces op Spa-Francorchamps en in Zandvoort sterk voor de dag willen komen, maar Mercedes heeft de voorbije periode ook een stap gezet. Red Bull Racing heeft echter bewezen op elk circuit de strijd aan te kunnen, of moet er nog een gridstraf vanwege een motorwissel geïncasseerd worden? De komende weken zullen veel duidelijkheid scheppen.

Video: Jack Plooij over de eerste seizoenshelft en de titelkansen van Verstappen

De tweede helft van het Formule 1-seizoen 2021 begint zogezegd op het iconische Spa-Francorchamps. De eerste Grand Prix op Spa ooit vond al plaats in 1925, ver voor de komst van het officiële Formule 1-wereldkampioenschap. De winst ging naar Antonio Ascari, de vader van de latere F1-kampioen Alberto Ascari. Afgelopen jaar ging de winst naar Hamilton, die de race al vier keer op zijn naam schreef. Recordhouder qua overwinningen op Spa is nog altijd Michael Schumacher met zes zeges, gevolgd door Ayrton Senna met vijf overwinningen.

Tijden Formule 1 Grand Prix van België

Voor het raceweekend in de Belgische Ardennen houdt de Formule 1 vast aan het gebruikelijke tijdschema. Op vrijdag wordt tweemaal een uur getraind. De sessies beginnen om 11.30 uur en 15.00 uur. Op zaterdag vindt tussen 12.00 uur en 13.00 uur de derde en laatste vrije training plaats, waarna de kwalificatie om 15.00 uur van start gaat. De Grand Prix van België 2021 vindt plaats op zondag 29 augustus en start om 15.00 uur.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 27 augustus 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 27 augustus 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 28 augustus 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 28 augustus 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 28 augustus 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 28 augustus 15.48u-16.00u Race Zondag 29 augustus 15.00u