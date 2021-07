Het stof is veelal neergedaald en de gemoederen zijn weer aardig bedaard na de veelbesproken Grand Prix van Groot-Brittannië. De sport wacht op niemand en gedane zaken nemen geen keer. De focus gaat dus uit naar de volgende ronde van het Formule 1-seizoen 2021: de Grand Prix van Hongarije. Nog eenmaal moet de batterij opgeladen worden voordat de zomerpauze van drie weken van start gaat. Maar wie gaat er met het beste gevoel op vakantie en wie blijft met een kater achter? We weten het zondagmiddag.

De Grand Prix van Hongarije is een trouwe gast op de Formule 1-kalender. De race nabij Boedapest staat al sinds 1986 op het programma. Destijds was dat een behoorlijk heftige gebeurtenis: het was namelijk de eerste race achter het IJzeren Gordijn. Daar kwamen liefst 200.000 dolenthousiaste fans op af, een bijzonder spektakel. De afgelopen drie edities werden een prooi voor Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton, die met acht overwinningen op de Hungaroring riant recordhouder is qua aantal overwinningen. Michael Schumacher staat tweede in de lijst met ‘slechts’ vier zeges.

De strijd om de wereldtitel 2021 is door de zege van Lewis Hamilton en de uitvalbeurt van Max Verstappen weer helemaal open. De Red Bull-coureur heeft nog een voorsprong van acht punten op de regerend wereldkampioen. Bij de constructeurs zit er nog slechts vier punten tussen de twee titelrivalen Red Bull Racing en Mercedes.

Tijden Formule 1 Grand Prix van Hongarije

Na het experiment met de sprintrace op Silverstone keert de Formule 1 voor de Hongaarse race weer terug naar het gebruikelijke tijdschema. Dat houdt in dat de eerste vrije training op vrijdag om 11.30 uur Nederlandse tijd van start gaat. In de middag wordt vanaf 15.00 uur nog een uurtje getraind. Op zaterdag vindt tussen 12.00 uur en 13.00 uur de laatste trainingssessie plaats. Om 15.00 uur staat de kwalificatie gepland. De Grand Prix van Hongarije 2021 wordt verreden op zondag 1 augustus om 15.00 uur.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 30 juli 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 30 juli 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 31 juli 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 31 juli 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 31 juli 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 31 juli 15.48u-16.00u Race Zondag 1 augustus 15.00u