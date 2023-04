Formule 1-teams ‘nerveus’ in de aanloop naar sprintrace in Baku

Het is aanstaande zaterdag voor het eerst dat de Formule 1 een sprintrace houdt op een stratencircuit, waar de kans op schade doorgaans hoger ligt dan op een permanente omloop door de aanwezigheid van muren direct naast de baan. De kans op brokken neemt mogelijk nog verder toe als dinsdag bekend wordt dat de sprintrace volledig wordt losgekoppeld van de wedstrijd op zondag. Tot op heden diende de uitslag van de sprint steeds als startopstelling voor de race op zondag, maar daar komt naar alle waarschijnlijkheid vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan verandering in. De Formule 1 hoopt dat de coureurs meer risico nemen in de zaterdagse race, als het resultaat van die wedstrijd niet langer van invloed is op wat er zondag mogelijk is.

Red Bull-teambaas Christian Horner had recentelijk geen goed woord over voor het besluit om de eerste sprintrace van het seizoen op het stratencircuit van Baku te laten plaatsvinden. “Het is compleet belachelijk”, meent de Brit. "Als je vanuit het spektakel en vanuit de fans redeneert, dan wordt dit waarschijnlijk de meest enerverende sprintrace van het seizoen. Maar als je het bekijkt met het budgetplafond in het achterhoofd, dan kun je eigenlijk alleen maar je auto afschrijven en veel geld kwijtraken aan schadekosten. Eén race in Baku is meer dan genoeg.”

Ook bij de andere teams heerst nervositeit over de sprintrace in Azerbeidzjan. “Ik ben nerveus over het feit dat we een sprintrace in Baku hebben, omdat er niet genoeg tijd is om zaken te repareren als je grote schade oploopt”, laat Aston Martin-teambaas Mike Krack weten op een vraag van Motorsport.com. “Want meteen na de sprint gaat er een doek over de auto, waarna je in de ochtend maar drie of vier uur hebt om de wagen op te lappen in het geval van schade. Er kleeft dus een groot risico aan dit verhaal.” Hij wijst echter ook naar de positieve kant: “Ik denk dat het wel goed is voor de show.”

McLaren hinkt eveneens op twee gedachten. “Ja, we zijn nerveus”, erkent Andrea Stella. “Tegelijkertijd zijn we er voorstander van om het spektakel door middel van het houden van sprintraces te vergroten. We zullen dus een manier moeten vinden om ons aan te passen. Daarvoor zijn we in gesprek met de FIA en F1. Het is een proces waar we met zijn allen aan werken. We moeten een oplossing vinden dat goed is voor het spektakel, maar waarbij het voor de teams nog steeds te managen is qua onderdelen en kosten onder het budgetplafond.”