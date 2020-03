Formule 1-teams maken beademingsapparaten voor coronapatiënten

Het coronavirus, dat zich met een hoog tempo over de wereld verspreid en in verschillende landen het publieke leven lam heeft gelegd, veroorzaakt de longziekte COVID-19. Die kan vooral voor oudere mensen en mensen in een risicogroep dodelijk zijn. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk zijn ziekenhuizen niet voorbereid op een ongezien aantal longpatiënten. Ernstig getroffen patiënten hebben namelijk een ventilatietoestel nodig en er dreigt nu een nijpend tekort aan die ventilators.

De Britse overheid riep gespecialiseerde bedrijven op om oplossingen aan te bieden en alle Britse Formule 1-teams zullen hun technologische capaciteiten aanspreken om in samenwerking met de medische sector materiaal te produceren. Door de nakende shutdown zullen zij in maart en april in ieder geval drie weken niet aan hun auto's mogen werken. "De teams evalueren verschillende opties samen met bestaande producenten en organisaties uit de luchtvaart en de autosector", klinkt het in een mededeling van de F1. "Men hoopt dat dit werk, dat snel vooruitgang boekt, de komende dagen een tastbaar resultaat oplevert."

De zeven in Engeland gevestigde teams zijn allemaal betrokken: het gaat om Mercedes, Renault, Red Bull, McLaren, Racing Point, Williams en Haas. Naast de F1-teams zijn er ook gesprekken met industriële reuzen als Rolls Royce, Jaguar Land Rover en Airbus. De Britse gezondheidszorg NHS zou slechts over 5000 ventilators beschikken voor volwassenen en 900 exemplaren voor kinderen.