Teams betalen door corona collectief minder inschrijfgeld in 2021

In 2013 ging het systeem om de hoogte van het aan de FIA af te dragen inschrijfgeld te bepalen op de schop. De hoogte hiervan hangt sindsdien af van het aantal punten dat de teams in het voorgaande jaar hebben gescoord. Voor 2021 bedraagt het basisbedrag voor alle teams 556.509 dollar, hetzelfde als in 2020 het geval was. Ook het bedrag per gescoord punt is gelijk gebleven, met 6.677 dollar per punt voor de constructeurskampioen en 5.563 dollar per punt voor de overige teams. Voor het inschrijfgeld van 2021 wordt daarbij dus gekeken naar de punten die de teams in 2020 hebben gescoord.

De teams zullen in algemene zin minder inschrijfgeld betalen dan afgelopen seizoen, wat te danken is aan de coronapandemie. Oorspronkelijk stonden er 22 races gepland, eentje meer dan in 2019, maar vanwege het longvirus werden slechts zeventien Grands Prix georganiseerd. Al gevolg daarvan ontvangt de FIA in totaal ruim twee miljoen dollar minder aan inschrijfgeld. Mercedes is ondanks haar dominantie een van de grootste profiteurs: in 2020 moest de kampioensformatie liefst 5,4 miljoen dollar aftikken bij de autosportfederatie door de 739 gescoorde punten in 2019. In 2020 scoorde Mercedes 573 punten, waardoor het inschrijfgeld ruim 4,3 miljoen dollar bedraagt.

Ook Red Bull Racing, Ferrari, Alfa Romeo, Haas en Williams betalen in 2021 minder inschrijfgeld dan in 2020, waarbij vooral de daling bij Ferrari in het oog springt. De Scuderia kende een lastig seizoen en scoorde slechts 131 punten, ten opzichte van 504 punten in 2019. Het inschrijfgeld daalt hierdoor van 3,3 miljoen tot 1,2 miljoen dollar. Middenmoters McLaren, Racing Point, Renault en AlphaTauri gaan daarentegen meer inschrijfgeld betalen, omdat zij in 2020 meer punten scoorden dan vorig jaar. Hieronder vind je het volledige overzicht van het inschrijfgeld dat de teams moeten betalen in 2021 en hoe zich dat verhoudt tot de bedragen voor 2020.

Inschrijfgeld F1-teams 2020 en 2021