Achtergrond: Formule 1-teamnamen en -eigenaren door de jaren heen

Vier Formule 1-teams hebben (met hier en daar een kleine aanpassing) nog steeds dezelfde naam als waarmee ze ooit begonnen. Ferrari is het oudste F1-team. Al sinds 1950 staat het team bekend als Scuderia Ferrari, met soms een titelsponsoring van bijvoorbeeld Marlboro of Misson Winnow. Het tweede team op de grid is McLaren, al sinds 1966 actief, eerst als Bruce McLaren Motor Racing, later onder andere als Marlboro McLaren en natuurlijk McLaren Mercedes. Williams rijdt al sinds de oprichting eind jaren zeventig onder vrijwel dezelfde naam. Wel is er sinds 2020 met Dorilton Capital een nieuwe eigenaar. Uit respect voor oprichter Frank Williams besloten de nieuwe geldschieters echter de naam Williams te behouden. Het laatste team dat sinds de oprichting onder een en dezelfde naam rijdt, is Haas. Sinds 2016 van de partij, maar voor hoe lang is onzeker. Mogelijk dat Andretti het team zou willen overnemen.

Dan de overige zes deelnemers. Die teams zijn door de jaren heen regelmatig van eigenaar en derhalve ook van naam gewisseld.

Stake Kick Sauber F1 (2024)

Sauber (1993-2015), BMW Sauber (2006-2010), Sauber (2011-2019), Alfa Romeo (2019-2023)

Karl Wendlinger, Sauber C12 Photo by: Ercole Colombo Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

De jaren negentig zijn de kraamkamer van vele F1-teams, maar de meeste daarvan zijn alweer verdwenen. Een van de overlevers is Sauber dat in 1993 met behulp van Mercedes tot de koningsklasse toetreedt. De Zwitsers doen het niet onredelijk, maar geld is een probleem. In 2005 komt het merendeel van de aandelen dan ook in handen van BMW. Van 2006 tot en met 2009 is de stal uit Hinwil het fabrieksteam van de Duitse autoproducent, maar in 2010 trekken zij zich terug en wordt het team weer Sauber.

Vanaf 2018 gaat Sauber via motorleverancier Ferrari een partnerschap aan met Alfa Romeo en van 2019 tot en met afgelopen seizoen heet het team achtereenvolgens Alfa Romeo Racing en Alfa Romeo F1. Die samenwerking is gestopt en het wachten is nu op de al aangekondigde samenwerking met Audi. In de overbruggende periode heet het team Stake F1. Stake is een online casino en aangezien in een aantal landen kansspelreclame verboden is, wordt het team in die landen Kick F1 genoemd, naar een andere grote sponsor. Vanaf 2026 moet aan die constructie een einde komen als Audi de sleutels in handen krijgt.

Red Bull Racing (2005)

Stewart (1997-1999), Jaguar (2000-2004)

Jan Magnussen, Stewart SF-1 Photo by: Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Jackie Stewart wordt in 2024 85 jaar, maar de drievoudig wereldkampioen is nog steeds een geziene gast in de paddock. Na het abrupte einde van zijn actieve carrière (Stewart stopt direct nadat teamgenoot Francois Cevert verongelukt) is de Schot in vele rollen actief in de Formule 1. Samen met zoon Paul start hij Stewart Grand Prix dat in 1997 met een nieuwe licentie en hulp van Ford toetreedt tot de koningsklasse. De stal wordt in 1999 volledig onderdeel van Ford en in 2000 omgedoopt tot fabrieksteam Jaguar. Dat oer-Engelse merk is onderdeel van de Ford Motor Company. Jaguar boekt weinig succes en eind 2004 wordt het team verkocht aan de Oostenrijkse zakenman Dieter Mateschitz die er onder de naam Red Bull Racing een gigantisch succes van maakt.

Mercedes (2010)

Tyrrell (1968-1998), BAR (1999-2004), Honda (2005-2008), Brawn (2009)

Francois Cevert, Tyrrell 002 Ford Photo by: David Phipps Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Het Mercedes F1-team draagt als trotse bijnaam De Zilverpijlen, maar het huidige Mercedes is geen voortzetting van de legendarische renstal waar Juan Manuel Fangio en Stirling Moss in de jaren vijftig successen mee boekten. Het Mercedes van nu komt voort uit Tyrrell, het succesvolle team dat in 1968 – samenwerkend met het Franse automerk Matra – het levenslicht ziet en in 1971 constructeurskampioen wordt (Jackie Stewart wordt er zelfs drie keer individueel wereldkampioen). In 1999 gaat het team op de fles. De inboedel en racelicentie gaan over in handen van BAR, alvorens het in 2006 Honda wordt. Als de Japanners eind 2008 vertrekken uit de Formule 1, neemt Ross Brawn het zaakje voor een jaar over. Brawn GP verbaast vriend en vijand met de twee wereldtitels van 2009 en in 2010 wordt dat team verkocht aan het Duitse concern Daimler Benz dat er Mercedes van maakt.

Aston Martin (2021)

Jordan (1991-2005), Midland (2006), Spyker (2007), Force India (2008-2018), Racing Point (2018)

Michael Schumacher, Jordan 191 Photo by: Sutton Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Voormalig coureur Eddie Jordan begint in 1991 zijn eigen F1-team. In eerste instantie valt de stal – met thuisbasis in Silverstone – vooral op door de leuke feestjes, maar het is met vier overwinningen ook succesvol. In 2004 dwingen tegenvallende inkomsten Jordan om zijn stal te verkopen aan de Russisch-Canadese ondernemer Alex Schnaider. Die doet het tot Midland omgedoopte team in september 2006 over aan Spyker dat in 2007 de Nederlandse eer hooghoudt in de Formule 1. Het team wordt eind 2007 doorverkocht aan de Indiase zakenman Vijay Mallya. Als Force India klautert het team uit het dal, maar Mallya wordt vanwege meerdere rechtszaken gedwongen het team te verkopen. Lawrence Stroll neemt het over en noemt het vanaf 2018 Racing Point. In 2021 wordt de stal een echt fabrieksteam als het onderdeel wordt van sportwagenproducent Aston Martin dat eveneens in handen is van Stroll.

Alpine (2021)

Toleman (1980-1985), Benetton (1986-2000), Renault (2001-2010), Lotus Renault (2011), Lotus (2012-2015), Renault (2016-2020)

Het huidige Alpine is gek genoeg niet de voortzetting van het originele Renault-fabrieksteam uit de jaren zeventig. De werkgever van Esteban Ocon en Pierre Gasly heeft zijn oorsprong in Toleman, een kleine Engelse stal actief in de jaren tachtig dat z’n faam dankt aan het laten debuteren van Ayrton Senna. Toleman gaat in 1984 failliet en wordt overgenomen door Benetton dat in de jaren negentig grote successen kent met Michael Schumacher. De invloed van Renault is dan al groot. De Franse autofabrikant levert vanaf 1995 de V10-motoren van het team. In 2000 neemt Renault het team over en met Fernando Alonso breekt een nieuwe succesperiode aan, maar in 2010 trekt de directie van Renault de stekker uit het project. De licentie komt in handen van Genii Capital dat het team in eerste instantie Lotus Renault GP (in 2011) doopt. Daarna wordt het simpelweg Lotus F1 Team. Al die tijd blijft Renault krachtbronnen leveren aan meerdere F1-teams en in 2016 neemt de autoproducent de aandelen weer over van Genii. Sindsdien is het fabrieksteam weer terug op de grid, sinds 2021 onder de naam Alpine, de sportwagenafdeling van Renault.

VISA Cash App RB F1 Team(2024)

Minardi (1985-2000), European Minardi (2001-2005), Toro Rosso (2006-2019), AlphaTauri (2020-2023)

Minardi is één van de vele kleine Italiaanse Formule 1-teams opgericht in de jaren tachtig. Hoewel het financieel niet echt overhoudt, doet de stal vijftien jaar lang aardig mee in de koningsklasse. Het kan onder andere overleven door een fusie met Scuderia Italia en Fondmetal, maar in 2001 staat het water teameigenaar Giancarlo Minardi zo na aan de lippen dat hij akkoord gaat met een overname door Paul Stoddart. De flamboyante Australiër wijzigt de naam in European Minardi, maar dat team is geen lang leven beschoren. Red Bull neemt de stal in 2006 over en herdoopt het tot eerst Toro Rosso, daarna AlphaTauri (het kledingmerk van Red Bull) en vanaf dit seizoen dus VISA Cash App RB F1 Team. Hoewel het team vooral als kweekvijver voor talenten dient, weet het team uit Faenza in z’n bestaan twee Grands Prix te winnen. Sebastian Vettel (2008) en Pierre Gasly (2020) winnen beiden de Italiaanse Grand Prix.