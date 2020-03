Formule 1 streamt vanaf 16.00 uur Grand Prix van Bahrein 2014

De Formule 1 wisselde voorafgaand aan het seizoen 2014 de V8-motoren in voor hybride V6-turbomotoren. In de openingsweken van het seizoen waren het gebrek aan geluid en de lagere snelheden belangrijke gespreksonderwerpen, maar in Bahrein werd eindelijk een goede show neergezet. Verantwoordelijk daarvoor was Mercedes, dat Nico Rosberg en Lewis Hamilton vrijuit liet strijden om de overwinning.

Het Duitse fabrieksteam was in 2014 dominant met veruit de beste combinatie van chassis en krachtbron. In die positie had het team kunnen kiezen om de posities van haar coureurs tot de finish te bevriezen, maar Hamilton en Rosberg kregen de vrijheid om tegen elkaar te racen. Het duel dat daaruit voortkwam stelde niet teleur. Sergio Perez maakte goede sier tijdens de race door zijn eerste podiumplaats voor Force India te pakken, terwijl Pastor Maldonado zich op een niet zo positieve manier in de schijnwerpers positioneerde.

