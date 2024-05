Kevin Magnussen speelde in de negatieve zin een hoofdrol in de sprintrace in Miami, want hij slaagde er uiteindelijk in om 35 seconden aan tijdstraf te ontvangen - verdeeld over vier vergrijpen. Drie keer behaalde hij een blijvend voordeel door buiten de baan te gaan in duel met Lewis Hamilton terwijl hij vijf seconden tijdstraf kreeg voor het veelvuldig overschrijden van de track limits. Zo kreeg de Deen dus al een stevige straf, maar het kan nu nog erger worden voor hem. De stewards roepen hem nu namelijk op het matje vanwege 'onsportief gedrag'.

In documentnummer 44 halen de stewards artikel 12.2.1.l van het sportief reglement aan. Daarin is vastgelegd dat 'iedere overtreding van de principes van eerlijkheid in de wedstrijd, onsportief gedrag of een poging om het resultaat van een competitie te beïnvloeden op een manier die tegen de sportethiek ingaat' gezien wordt als een overtreding van de regels. Magnussen en een teamvertegenwoordiger van Haas F1 moesten zich om 14.15 uur lokale tijd, 20.15 uur Nederlandse tijd, bij de stewards melden om uitleg te geven over zijn acties in de sprintrace.

Na afloop van de sprintrace trok Magnussen het boetekleed aan en erkende hij dat alle vier de tijdstraffen 'terecht' waren. "Daar bestaat geen twijfel over. Ik moest dat spel opnieuw spelen", legde hij uit. In Jeddah verdedigde Magnussen ook al te hard om teamgenoot Nico Hülkenberg aan een punt te helpen, nu leverden zijn agressieve acties de Duitser twee punten op. Toch was het zijn teamgenoot die hem naar eigen zeggen dwong tot deze strategie. "Nico sneed de chicane af waardoor ik DRS verloor. Nico had dat terug kunnen geven zodat ik weer DRS zou krijgen om te verdedigen. Dan waren we makkelijk zevende en achtste geworden. In plaats daarvan moest ik als een malle met Lewis vechten."

Magnussen benadrukte bovendien dat hij 'geen fan is van deze manier van racen', al was het in dit geval volgens hem wel noodzakelijk om het team aan punten te helpen. Hamilton zelf kon de oprechtheid van zijn concurrent wel waarderen. "Ik vind dat erg eerlijk van hem", zei de Mercedes-coureur. "Ik vind dat best wel cool. We hadden een goede race. Het was een paar keer op het randje maar ik houd daar wel van, ik houd ervan als het hard tegen hard gaat. Ik was ook helemaal niet gefrustreerd of wat dan ook. Dit doe je natuurlijk als je als team samenwerkt, dus ik zeg ‘bravo’."