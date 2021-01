'Formule 1 stemt maandag over bevriezen motoren'

De stemming is nodig omdat Honda na afloop van dit seizoen de Formule 1 verlaat en Red Bull alleen maar met de krachtbronnen van de Japanners verder kan, als er een stop komt op het verder doorontwikkelen van die motoren. Red Bull heeft niet de technische, infrastructurele en financiële middelen om de geavanceerde stukjes techniek in de komende jaren geschikt te maken voor de schonere brandstoffen en heeft dan ook bij de overige motorfabrikanten het verzoek neergelegd dat de doorontwikkeling na 2021 wordt stopgezet.

Marko liet gisteren weten dat het hoog tijd wordt dat de FIA een knoop doorhakt in dit dossier en hij lijkt op zijn wenken te worden bediend. Volgens Racefans.net wordt er komende maandag al over de kwestie gestemd, door de FIA (10 stemmen), Formule 1 (10 stemmen), teams (10 stemmen) en motorproducenten (4 stemmen). Een simpele meerderheid zou volstaan om het voorstel aangenomen te krijgen.

Dat het plan er door komt is nog geen uitgemaakte zaak. Mercedes heeft logischerwijs geen bezwaar tegen het bevriezen van de doorontwikkeling van de motoren. Het merk met de ster heeft op het moment de krachtigste motoren in huis. Renault en vooral Ferrari stribbelen wel tegen: de Italianen hebben momenteel de zwakste krachtbron en gaan hoogstwaarschijnlijk alleen akkoord als er in de overeenkomst ook een paragraaf over het gelijktrekken van het motorvermogen wordt opgenomen. Zo’n ‘balance of performance’ zou er kunnen komen door de brandstofstroom voor de verschillende motoren zo aan te passen dat de zwakkere broeders meer vermogen kunnen leveren.

Mocht het voorstel inderdaad worden aangenomen, dan kan Red Bull na 2021 dus met de Honda-motoren aan de slag. De stal heeft met de Japanners al een akkoord bereikt over de overdracht van de motoren. Mocht het voorstel worden afgewezen, dan wachten twee scenario’s. Red Bull zou zich tot Renault kunnen wenden voor motoren. De Fransen hebben de minste (namelijk nul) klantenteams en zijn verplicht om desgevraagd krachtbronnen te leveren. Het tweede scenario – en dat is waar Marko donderdag nog maar eens mee dreigde – is dat Red Bull vertrekt uit de Formule 1.