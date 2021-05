Eindelijk witte rook voor financiële regeling sprintraces

De Formule 1 wil dit jaar in drie Grand Prix-weekenden experimenteren met een sprintrace op zaterdag. De plannen hiervoor lagen al geruime tijd op tafel, maar vooral het financiële plaatje bleek een behoorlijk struikelblok. Zo vrezen de teams voor extra kosten aangezien de kans op schade in een dergelijke race een stuk hoger is, een kostenplaatje dat zij zich zeker met het nieuwe budgetplafond niet kunnen veroorloven. De crash van Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix in Imola – die volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff invloed kan hebben op het ontwikkelingsbudget van Mercedes – maakte nog maar eens duidelijk hoe groot de financiële impact van een crash kan zijn op een team anno 2021.

Witte rook

Maandenlang werd er tussen de teams, de FIA en de Formule 1-organisatie gesteggeld over het financiële plaatje van de sprintraces, maar inmiddels komt er eindelijk witte rook uit de schoorsteen. Het budgetplafond van 145 miljoen dollar is niet verhoogd, maar om rekening te houden met de extra kosten van de sprintraces hebben de teams wel een toeslag gekregen die ze aan het einde van het seizoen van het totaal gespendeerde budget af mogen trekken. Een dergelijke regeling is ook getroffen voor de extra kosten die de teams maken voor het testen van de nieuwe Pirelli-banden voor 2022 met de 18-inch velgen, waarvoor teams per testdag een toeslag van 200.000 dollar mogen rekenen.

Voor alleen al hun deelname aan de drie geplande sprintraces krijgen de teams dit jaar een toeslag van 450.000 dollar. Daarbovenop komt nog een toeslag van 100.000 dollar mocht een auto tijdens een sprintrace beschadigd raken, maar dit bedrag mag alleen gerekend worden wanneer deze schade dermate fors is dat het resulteert in het uitvallen of een bezoek aan de pitstraat van de desbetreffende auto. Wanneer de auto dermate veel schade oploopt dat de kosten tot boven de ton oplopen, dan mag een team het verschil tussen de gereserveerde toeslag van 100.000 dollar en de daadwerkelijke kostenpost naar beneden bijstellen in de totaal gespendeerde uitgaven.

Bovenop de toeslagen krijgen de teams per sprintrace ook nog een extra vergoeding van 100.000 dollar. Dit bedrag is echter gekoppeld aan de commerciële afspraken met de Formule 1 en wordt dus niet meegeteld in het financiële reglement.