'Formule 1-seizoen 2022 telt 23 races in precies acht maanden'

De Formule 1-organisatie heeft de afgelopen anderhalf jaar de handen vol gehad aan het inplannen van de verschillende Grands Prix. Afgelastingen waren vanwege corona aan de orde van de dag, maar met het einde van de pandemie in zicht, begint ook de kalender zich weer wat te stabiliseren. Dit jaar zijn er al nieuwe races in Nederland en Saudi-Arabië en volgend jaar komt daar ook nog eens Miami bij. Hoewel de officiële presentatie nog wel een paar weken op zich laat wachten, heeft Auto, Motor und Sport al de hand weten te leggen op het schema van 2022. Dat telt 23 races die in een zeer kort tijdsbestek van slechts 245 dagen zal worden afgewerkt. Het seizoen begint op 20 maart in Bahrein en eindigt precies acht maanden later – op 20 november – in Abu Dhabi. Vooral die laatste datum is opmerkelijk: dit seizoen en ook vorig jaar eindigde het F1-seizoen pas in december.

Voor aanvang van het seizoen zijn er twee keer drie testdagen ingepland: van 23 tot 25 februari in Barcelona en van 11 tot 13 maart in Bahrein. Een week later volgt dus al direct de eerste Grand Prix op het Bahrain International Circuit. Na die race blijft het circus in het Midden-Oosten voor de GP van Saudi-Arabië, waarna de oversteek wordt gewaagd naar Australië dat in 2020 en ook dit jaar verstek moest laten gaan.

Oorspronkelijk was China gepland als vierde Grand Prix, maar daar zou men niet happig zijn op het toelaten van de Formule 1. Het lijkt er dan ook op dat de Formule 1 vervroegd terugkeert naar Europa voor een race op Imola, op 24 april. Daarna wil men op 8 mei in Miami rijden, om vervolgens terug te keren naar Europa voor de GP’s van Spanje en Monaco. Die laatste twee races zijn back-to-back en dat betekent dat Monaco niet meer op donderdag start, maar net als alle andere Grands Prix op vrijdag. De GP van Azerbeidzjan behoudt zijn traditionele plek in juni. Een week later, wil het circus dan eindelijk weer terugkeren naar Canada. Ook hier moest de Grand Prix twee keer achter elkaar worden afgelast vanwege de pandemie. Vanuit Canada vliegt het circus terug naar Europa voor races in Groot-Brittannië, Oostenrijk, Frankrijk en Hongarije.

Na een onderbreking van vier weken wordt het seizoen op 28 augustus hervat met de triple-header België, Nederland en Italië. Dit zal onmiddellijk gevolgd worden door de volgende triple-header: Rusland, Singapore en Japan. Boven Singapore hangt overigens nog een vraagteken, mogelijk wordt die race vervangen door Turkije.

Eind oktober keert de Formule 1 terug naar de Verenigde Staten voor de tweede Amerikaanse race, in Austin. Daarna volgen Mexico, Brazilië en als laatste Abu Dhabi.

Voorlopige Formule 1-kalender 2022

Datum Grand Prix Locatie 20 maart Bahrein Sakhir 27 maart Saudi-Arabië Jeddah 10 april Australië Melbourne 24 april China / Emilia-Romagna Shanghai / Imola 8 mei USA-Oost Miami 22 mei Spanje Barcelona 29 mei Monaco Monte Carlo 12 juni Azerbeidzjan Baku 19 juni Canada Montreal 3 juli Groot-Brittannië Silverstone 10 juli Oostenrijk Spielberg 17 juli Frankrijk Le Castellet 31 juli Hongarije Boedapest 28 augustus België Spa-Francorchamps 4 september Nederland Zandvoort 11 september Italië Monza 25 september Rusland Sochi 2 oktober Singapore Singapore 9 oktober Japan Suzuka 23 oktober USA-West Austin 30 oktober Mexico Mexico-Stad 13 november Brazilië Sao Paulo 20 november Abu-Dhabi Abu-Dhabi