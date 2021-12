Wil je het volledige seizoen nog eens herbeleven en de mooiste achtergrondverhalen over de opmars van Max Verstappen lezen? Bestel dan nu het boek Formule Max en heb hem nog voor de kerstdagen in huis!

Al tijdens de wintertests in Bahrein blijkt dat Red Bull Racing uitstekend uit de winter is gekomen. Mercedes heeft het overduidelijk lastig. Soms is het letterlijk sandbaggen, maar in het geval van de rondetijden ziet het er nu eens echt goed uit voor de formatie uit Milton Keynes.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Het seizoen begint in Bahrein, waar Max Verstappen lange tijd het weekend domineert. In de race moet hij echter zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton nadat de Nederlander bij zijn ultieme inhaalpoging in de slotfase buiten de baan belandt en de leiding moet afstaan. Na afloop is er respect tussen de twee kemphanen.

Max Verstappen, Red Bull Racing en racewinnaar Lewis Hamilton, Mercedes feliciteren elkaar in Parc Ferme Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Op Imola neemt de strijd tussen Verstappen en Hamilton al stevigere vormen aan. De Nederlander duikt na een uitstekende start in een gaatje, waarna zijn rivaal de 'long way home' moet kiezen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

In de Algarve krijgen de titelkandidaten het opnieuw met elkaar aan de stok. Ditmaal is er weinig te beginnen voor Verstappen, die de winst moet laten aan de Brit.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, en Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook in Spanje zegeviert Hamilton, maar dan gaat Verstappen echt los. In zijn woonplaats Monaco is hij na de start vanaf de eerste positie ongenaakbaar met een foutloze race.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leidt voor Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, en de rest van het veld bij de start Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Een welverdiende zege is het gevolg, terwijl rivaal Hamilton een prutweekend beleeft. Voor het eerst in de historie staat er een Nederlander aan de leiding van het wereldkampioenschap Formule 1. Voldoende reden voor een klein feestje.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, en het Red Bull-team vieren feest Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook in Azerbeidzjan is Verstappen op weg naar de zege, totdat een late klapband roet in het eten gooit. Gelukkig voor de Nederlander verknalt Hamilton de herstart en gooit een zeker podiumresultaat in het putje.

Max Verstappen, Red Bull Racing, crasht tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

In Frankrijk toont Verstappen veerkracht met een nieuwe zege, uitgerekend op een erkend 'Mercedes-circuit'. Met een dappere pitstopstrategie gaat hij in de laatste fase voorbij aan zijn titelrivaal.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, viert feest bij aankomst in Parc Ferme Foto: FIA Pool

Ook op de eigen Red Bull Ring staat er geen maat op Verstappen. Twee zeges in twee weken en een almaar groeiende voorsprong in het WK.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Dit tot grote vreugde van de vele Nederlandse fans die naar Oostenrijk zijn afgereisd.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, zwaait naar de fans Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Op Silverstone krijgt de strijd tussen Verstappen en Hamilton een nieuwe wending.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 en Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Sutton Images

Een touché in Copse leidt tot een zware klapper van Verstappen, de zwaarste uit zijn loopbaan tot dan toe. Wankel en met ondersteuning van de artsen stapt hij uit zijn wrak. Vanuit het ziekenhuis ziet hij Hamilton zegevieren.

Max Verstappen, Red Bull Racing, na zijn crash Foto: Sutton Images

Van de RB16B is weinig meer over. Bovendien kan de Honda-motor afgeschreven worden, wat later in het jaar resulteert in een gridstraf.

De Red Bull Racing RB16B van Max Verstappen wordt op een truck geladen Foto: Sutton Images

Ook in Hongarije zit het tegen. Chaos bij de start na een inschattingsfout van Valtteri Bottas zorgt voor een nieuwe crash. Verstappen kan zijn weg wel vervolgen, maar de Red Bull is zwaar beschadigd. Meer dan twee punten zit er niet in.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, en Valtteri Bottas, Mercedes W12, botsen bij de start Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

De zomerstop is gebruikt om de batterijen weer op te laden en fris en sterk aan de tweede seizoenshelft te beginnen. Na de halve overwinning in de verregende GP van België brengt Verstappen het Nederlandse publiek in extase met de winst in Zandvoort.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3e plaats, spuit Champagne naar Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e plaats, op het podium Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De Formule 1 weet niet wat het meemaakt op Circuit Zandvoort. Een waar oranjefeest, met de gedroomde winnaar.

Fans vullen de tribunes met oranje ter ondersteuning van Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Na een paar races zonder rechtstreekse duels gaat het op Monza opnieuw mis. Verstappen en Hamilton geven in de krappe chicane niets toe en niet voor de eerste maal raken ze elkaar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, en Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crashen Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Een ongelukkig en bizar incident op relatief lage snelheid, waardoor de RB16B bovenop de Mercedes van Hamilton eindigt. Gelukkig geen gewonden, maar wel een DNF voor beide strijders.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, en Lewis Hamilton, Mercedes W12, crashen Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Na een zege voor Hamilton in Rusland - waar Verstappen na een motorwissel sterk terugkomt tot P2 en de morele winnaar van het weekend is - volgt Turkije. Red Bull rijdt met een speciale livery als bedankje aan Honda. Verstappen finisht achter Bottas als tweede na een motorwissel van Hamilton en loopt zo opnieuw uit.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

In Austin krijgen de twee het wederom met elkaar aan de stok. Opnieuw een Mercedes-circuit, maar wederom is het Verstappen die de winst pakt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, strijdt met Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Op grote hoogte in Mexico is Verstappen niet te stoppen. Na een megastart rijdt hij rap weg bij de achtervolgers en zet weer een belangrijke stap.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ste positie, viert feest in Parc Ferme Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Waar iedereen verwacht dat Verstappen ook in Brazilië zal domineren, slaat Hamilton snoeihard terug. Ondanks een gridstraf voor een motorwissel en een diskwalificatie knokt de Brit zich in de sprintrace en GP naar voren. Een fel duel met Verstappen tot gevolg, waarbij de twee enkele malen zeer dicht bij elkaar komen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, strijdt met Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen verdedigt wat hij kan, maar moet uiteindelijk toch met lede ogen toezien hoe Hamilton hem passeert en de winst pakt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, strijdt met Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Op het circuit van Qatar, nieuw op de Formule 1-kalender, kan Verstappen ondanks verwoede pogingen niet voorkomen dat de pole naar zijn rivaal gaat. De Nederlander krijgt zelf nog een gridstraf van vijf plaatsen vanwege het negeren van dubbel geel.

De vonken vliegen van Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Al gauw rijdt Verstappen in de race weer tweede en eindigt daar ook, zo blijft het verlies op Hamilton beperkt.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2e plaats, heft zijn trofee op het podium Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Het nieuwe stratencircuit in Saudi-Arabië zorgt voor veel spektakel. Verstappen en Hamilton hebben het flink aan de stok, onder meer bij de starts en herstarts.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, en Lewis Hamilton, Mercedes W12, strijden om de leiding Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton is op de tweede plaats de snellere en plaatst op het rechte stuk een aanval, maar Verstappen verdedigt hard. Daarbij schiet hij rechtdoor en Hamilton moet uitwijken.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, en Lewis Hamilton, Mercedes W12, maken contact terwijl ze strijden om de leiding Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen krijgt de opdracht om de leiding af te staan aan Hamilton. Dat resulteert in het meest bizarre incident van het jaar. De Nederlander gaat op het achterste rechte stuk van zijn gas, maar Hamilton gaat er niet voorbij. Een kop-staart botsing is het gevolg. Uiteindelijk wint Hamilton, waardoor de twee met een gelijk aantal punten aan de finale in Abu Dhabi begint.

Lewis Hamilton, Mercedes, botst achterop de auto van Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Vuurwerk boven Abu Dhabi na de zinderende finale. Hamilton heeft de touwtjes in handen totdat een late safety car een gouden kans biedt aan Verstappen. Die grijpt in de laatste ronde de macht, en de wereldtitel!

Vuurwerk verlicht de hemel aan het einde van de race als Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1e positie, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, 3e positie, parkeren Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ondanks de stevige strijd op en naast de baan is er na afloop toch respect tussen de twee coureurs. Hamilton zit in zak en as, maar feliciteert de Nederlander.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2e positie, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, feliciteren elkaar in Parc Ferme Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Emotie, ongeloof, uitputting: even wordt het Max achter de schermen teveel. Vader Jos is er zoals altijd bij. Het doel is behaald.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, met zijn vader Jos Verstappen na de race Foto: Steven Tee / Motorsport Images

De zege in Abu Dhabi beslist de wereldtitelstrijd: Max Verstappen is Formule 1-kampioen 2021.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e plaats, viert feest op het podium na het veiligstellen van de wereldtitel Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En dat is natuurlijk reden voor een groot feest met de Red Bull-crew.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, het Red Bull team viert kampioenschap overwinning Foto: Mark Sutton / Motorsport Images