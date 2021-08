Formule 1 rijdersmarkt 2022: Welke rijders gaan waarheen?

Het merendeel van de Formule 1-zitjes voor het seizoen 2022 is bezet, maar er zijn nog wat plekken leeg. In dit artikel lees je hoe de grid er komend jaar uit komt te zien.

Mercedes

De meeste aandacht in de rijderscarroussel gaat uit naar Mercedes. Al jaren gaat het gerucht dat protegé George Russell de overstap naar het fabrieksteam gaat maken, maar keer op keer kreeg Valtteri Bottas een eenjarig contract voorgeschoteld. De uitstekende invalbeurt van Russell als vervanger van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Sakhir 2020 vergrootte zijn kansen op promotie nog meer. Ook bij Williams laat de Brit dit seizoen mooie dingen zien terwijl Bottas week in, week uit wordt verslagen voor Hamilton. Wordt 2022 dan eindelijk het jaar van de overstap voor Russell?

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Lewis Hamilton – Hamilton blijft nog minimaal twee jaar bij Mercedes, nadat hij zijn contract verlengde tot eind 2023.

Potentiële rijders

Valtteri Bottas: Het contract van de Fin loopt aan het einde van het seizoen af. Bottas heeft in zijn periode van vijf seizoenen bij Mercedes, in tegenstelling tot Hamilton, vooral eenjarige deals gekregen.

George Russell, Mercedes-AMG F1 en Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull

Red Bull bevindt zich in eenzelfde positie als Mercedes: op zoek naar de perfecte teamgenoot voor een toprijder. Max Verstappen is nog minimaal twee seizoenen verbonden aan het team maar wie de tweede bolide van Red Bull Racing inneemt is nog niet helemaal duidelijk. De huidige rijder Sergio Perez lijkt de meest veilige optie nu de aanvoer vanuit de talentenpool opdroogt, al loopt zijn contract wel aan het einde van het seizoen af. Zou Pierre Gasly dan toch mogen terugkeren, of kloppen de geruchten dat Red Bull interesse heeft in Valtteri Bottas als hij moet vertrekken bij Mercedes?

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Max Verstappen – Het huidige contract van Max Verstappen, in januari 2020 verlengd, loopt door tot het einde van 2023.

Potentiële rijders

Sergio Perez: De Mexicaan zit momenteel in de tweede RB16B en heeft een eenjarig contract. De verwachting is dat hij voldoende gepresteerd heeft om zijn plekje te mogen behouden. Teambaas Christian Horner en adviseur Dr. Helmut Marko hebben al laten doorschemeren dat het contract naar alle waarschijnlijkheid verlengd wordt. Er zit ook een commerciële gedachte achter, want Perez neemt flink wat Mexicaanse sponsors mee.

McLaren

McLaren heeft de line-up voor komend jaar al rond. Lando Norris en Daniel Ricciardo beschikken over meerjarige contracten tot minimaal eind 2023. De stabiliteit op rijdersgebied kan het team verder naar voren helpen.

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Lando Norris – In mei zette Norris zijn handtekening onder een "meerjarig" contract en ligt daardoor zeker tot eind 2023 vast.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin

Aston Martin heeft eveneens de line-up voor 2022 op orde. Sebastian Vettel en Lance Stroll racen ook volgend jaar voor de formatie uit Silverstone.

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Sebastian Vettel – Het contract van de voormalig wereldkampioen met Aston Martin loopt door tot het einde van volgend seizoen. Er wordt inmiddels al gesproken over een verlenging.

Alpine

Alpine hoeft zich geen zorgen te maken over het rijdersduo voor 2022. Het Franse team heeft Esteban Ocon vastgelegd tot eind 2024. Fernando Alonso kwam binnen met een tweejarige deal en is dus ook verzekerd van een plekje.

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Fernando Alonso – De deal van de Spanjaard, aangekondigd in juli 2020, bevatte enkele clausules. Beide partijen zijn echter tevreden en daarom rijdt hij ook volgend jaar in de Alpine.

Fernando Alonso en Esteban Ocon vieren de zege van de Fransman in de Grand Prix van Hongarije Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari

Ferrari heeft de line-up ook al rond voor het aankomende seizoen, en beschikt daarnaast nog over het succesvolle talentenprogramma met onder meer huidige F1-coureurs Antonio Giovinazzi en Mick Schumacher.

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Charles Leclerc – In december 2019 maakte Ferrari bekend dat Leclerc minimaal tot eind 2024 in Maranello blijft.

AlphaTauri

AlphaTauri is een van de vier teams waarvan de beide rijders voor het seizoen 2022 nog niet zijn bevestigd, al heeft het in zowel de F1 als F2 diverse opties. Het is aannemelijk dat de huidige line-up met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda hun plekjes mogen behouden maar dat is nog niet bevestigd. Aangezien Red Bull nog wel eens verrassend uit de hoek wil komen ligt alles nog open.

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Nog niet bevestigd

Potentiële rijders

Pierre Gasly: De Fransman beschikt over een meerjarig contract met Red Bull. Hoewel hij nog niet officieel bevestigd is, twijfelen weinigen aan zijn plekje voor 2022. Na de sensationele zege in Monza stelde teambaas Franz Tost dat Gasly weinig onderdoet voor Max Verstappen en Charles Leclerc. De Fransman hoopt nog altijd op een tweede kans bij Red Bull Racing, maar wacht rustig af wat er bij het topteam gebeurt.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft een aantal lastige beslissingen te nemen. Mogelijk staat het team als enige in 2022 met twee nieuwe rijders aan de start, al is dat gezien de introductie van de nieuwe bolides onder een geheel ander technisch reglement niet ideaal. De contracten van de huidige rijders Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi lopen eind dit jaar af en er worden heel wat namen in verband gebracht met het Zwitserse team.

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Nog niet bevestigd

Potentiële rijders

Kimi Raikkonen: Met zijn 41 jaar is het logisch dat Raikkonen het einde van zijn loopbaan nadert. Hoewel her en der gefluisterd wordt dat de Fin bezig is aan zijn laatste seizoen, hebben de Fin en zijn werkgever nog niets naar buiten gebracht over de toekomst.

Callum Ilott, Alfa Romeo Racing Foto: Alfa Romeo

Haas

Haas legde in december 2020 Nikita Mazepin vast met een meerjarige deal dus de Rus zal ook in 2022 in de Amerikaanse bolide plaatsnemen. Teamgenoot Mick Schumacher is nog niet bevestigd voor komend jaar, al gaf teambaas Guenther Steiner eerder al aan dat de rijders in 2021 vooral moeten leren in vanaf volgend jaar moeten gaan presteren. Het lijkt dus aannemelijk dat Schumacher ook komend seizoen in de Haas zit.

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Nikita Mazepin

Potentiële rijders

Mick Schumacher: De verwachting is dat de Duitser aanblijft na zijn eerste leerjaar in dienst van Haas, maar een formele bevestiging laat nog op zich wachten. Een overstap naar Alfa Romeo behoort nog tot de mogelijkheden.

Williams

Vele ogen zijn in dit silly season gericht op Williams. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met George Russell: blijft hij bij het achterhoedeteam of krijgt hij eindelijk de welverdiende promotie naar Mercedes? En zo ja, wie vervangt hem dan? Na de verkoop van het Williams-team aan Dorilton Capital in 2020 heeft de renstal een flinke kapitaalinjectie gekregen. De noodzaak voor een paydriver is daardoor een stuk minder groot. Zien we een verrassende naam in 2022?

Bevestigde rijders voor 2022:

Coureur 1: Nog niet bevestigd

Potentiële rijders

George Russell: De verwachting is dat Russell bij Mercedes een team gaat vormen met Lewis Hamilton. Dat nieuws is echter nog niet officieel naar buiten gebracht. Tot die tijd blijft hij de voornaamste kandidaat om een vierde seizoen in dienst van Williams in te gaan.

Mocht Bottas door Mercedes aan de kant worden geschoven, dan is een terugkeer naar het team waarvoor hij in 2016 voor het laatst reed een serieuze optie. Het team is inmiddels een stuk aantrekkelijker dan een aantal jaar geleden. Nico Hülkenberg: Hülkenberg staat dit jaar als reserverijder van Aston Martin aan de zijlijn. Na zijn sterke invalbeurten bij Racing Point in 2020 wil hij snel weer terugkeren op de grid. Hij zei zelf al dat dit zijn laatste poging is om een F1-zitje te vinden.

Daniil Kvyat: Niet langer onder het juk van Red Bull en als reservecoureur in dienst bij Alpine. Kvyat staat hoog op de lijst van rijders met recente F1-ervaring.

Nyck de Vries: Misschien de meest verrassende naam, maar de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met Williams. De Vries heeft zichzelf een goede dienst bewezen met het winnen van de Formule E-wereldtitel. Nu Williams niet langer gebonden is aan paydrivers en De Vries een goede link heeft met Mercedes, zouden we in 2022 zomaar twee Nederlandse rijders op de grid kunnen hebben.

Niet langer onder het juk van Red Bull en als reservecoureur in dienst bij Alpine. Kvyat staat hoog op de lijst van rijders met recente F1-ervaring. Nyck de Vries: Misschien de meest verrassende naam, maar de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met Williams. De Vries heeft zichzelf een goede dienst bewezen met het winnen van de Formule E-wereldtitel. Nu Williams niet langer gebonden is aan paydrivers en De Vries een goede link heeft met Mercedes, zouden we in 2022 zomaar twee Nederlandse rijders op de grid kunnen hebben.





Nicholas Latifi, Williams FW43B , George Russell, Williams FW43B Foto: Jerry Andre / Motorsport Images