Formule 1-retro: De dag dat Jenson Button op de grid zegevierde

De nieuwe regels voor het F1-seizoen 2009 gooiden het veld flink door elkaar. McLaren en Ferrari hadden grote problemen met de snelheid, terwijl Brawn GP en Red Bull Racing de pace wel gevonden hadden. Ross Brawn had enkele maanden eerder het team van Honda, dat uit de Formule 1 stapte, overgenomen. Met de nieuwe wagen - voorzien van de veelbesproken dubbele diffuser - bleken mooie dingen mogelijk. In de openingswedstrijd in Australië werd een sprookje werkelijkheid. Jenson Button won de race, Rubens Barrichello werd tweede. Een 1-2 voor Brawn. Waar was Ferrari? Twee keer niet gefinisht. Waar stond McLaren? Bij de stewards. Heikki Kovalainen was vroeg in de race al uitgevallen, regerend kampioen Lewis Hamilton werd gediskwalificeerd omdat hij loog tegen de stewards over een incident achter de safety car.

In de kwalificatie op het unieke circuit van Sepang ging het opnieuw crescendo voor Brawn GP. Button pakte de pole-position, Barrichello stond vierde op de grid. Bij Ferrari ging het wederom niet lekker. Felipe Massa eindigde al in Q1, Kimi Raikkonen moest het doen met P9. Beide McLarens kwamen niet door Q2. Op zondag begon de wedstrijd droog. Bij de start ging het mis voor Button. Hij kwam moeizaam weg en Nico Rosberg, Jarno Trulli en Fernando Alonso passeerden hem. Laatstgenoemde pakte hij op de baan alweer terug, de andere twee op tactiek. Button had meer benzine aan boord en kon langer door. In de vrije lucht zette hij een fantastische sprint neer en hij kwam na zijn stop als eerste weer naar buiten.

“Nog niet eerder in zulke gevaarlijke omstandigheden geracet”

Ondertussen werd het donker, heel donker. Een pikzwarte lucht werd af en toe opgelicht door felle lichtflitsen, er kwam zwaar onweer aan. Bij Ferrari haalden ze Raikkonen te vroeg naar binnen. Hij ging naar de 'extreme wets’, maar de regen liet nog op zich wachten. Zijn banden waren even later compleet aan flarden. Toen de regen wel begon te vallen brak er grote chaos uit. Leider Button kwam naar binnen voor full wets, hij ondervond echter ongeveer dezelfde problemen als Raikkonen, dus wisselde de Brit naar intermediates. Later ging hij weer naar de extremes toen de hel echt los leek te barsten. Onder andere Lewis Hamilton en Sebastian Vettel gleden er in de bizarre hoosbui af. Voor de Duitser was het einde wedstrijd, de Brit kon door. "Toen het begon te regenen, werd het haast onmogelijk om te rijden", vertelde Hamilton. "Ik gleed alle kanten op. Ik heb nog niet eerder in zulke gevaarlijke omstandigheden geracet. Ik kon alleen maar mijn best doen om de auto op de baan te houden.”

[Tekst gaat verder onder de foto]

De grid na de rode vlag Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

De wedstrijdleiding keek de situatie kortstondig aan maar kon niet anders dan de wedstrijd stilleggen. Voor Kimi Raikkonen leverde dat een interessante situatie op. Net voordat de rode vlag gezwaaid werd was hij naar binnen gegaan met een KERS-probleem. De Fin dacht dat hij uitgevallen was, maar tijdens de code rood mochten de Ferrari-monteurs gewoon doorwerken aan de wagen. De Fin was ondertussen aan het beroemde ijsje begonnen in de paddock, wat hem de bijnaam ‘The Iceman’ opleverde.

Halve punten

Wat er toen werd besloten was uniek. Omdat het te donker was om de race nog te hervatten en er nog niet 75 procent van de ronden was gereden, werden er halve punten uitgedeeld. Jenson Button werd, stilstaand op de grid, tot winnaar uitgeroepen en pakte vijf punten. "Het was een bijzonder gekke race", vertelde de Brit na afloop van de race in de persconferentie. "Ik had een slechte start en had volgens mij niet voldoende warmte in mijn achterbanden. Ik viel terug naar de vierde plaats, maar kon weer terugkomen naar de derde plek. Daarna wist ik op kop te komen en een goed tempo neer te zetten. Vervolgens kwam de regen. Het was erg lastig om de juiste banden voor dat moment te kiezen. We besloten over te stappen naar de full wets, maar dat bleek geen goede keuze. Timo Glock zat op de intermediates en kon snel dichterbij komen. Vervolgens probeerden wij de intermediates en konden we een goede snelheid rijden. Later stapten we over naar de full wets en konden we de leiding behouden."

Nick Heidfeld pakte de tweede plek met vier punten punten en Timo Glock maakte het podium compleet met drie punten. Ondanks het gebrek aan race-actie zou dit een zeer gedenkwaardige zondag blijken, met vele momenten die niemand snel zou vergeten.

Waarom Red Bull in 2009 een betere F1-auto had dan Brawn GP