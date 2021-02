Formule 1-regels: Hoe zien de wagens eruit in 2022?

De Formule 1 hoopt dat de nieuwe reglementen voor meer spektakel op de baan zorgen, zowel op de korte als lange termijn. De bolides zullen er heel anders uitzien dan de afgelopen jaren het geval was. Om de races spannender te maken moeten de auto’s elkaar beter kunnen volgen, zonder veel last van vuile lucht. Daarom is het aerodynamisch ontwerp van de bolides volledig overhoop gegooid. Ook onderhuids vinden veel veranderingen plaats.

In dit artikel vind je de belangrijkste informatie over de Formule 1-regels voor 2022.

Wat zijn de grootste veranderingen in de Formule 1 voor 2022?

De grootste wijziging aan het aerodynamisch pakket in de Formule 1 voor het seizoen 2022 is de terugkeer van het grondeffect. De tunnels onder de bolides die grondeffect creëren zijn sinds 1982 verboden in de F1. De afgelopen jaren werd de roep om de terugkeer van dit principe echter steeds luider.

De Formule 1 is in de huidige vorm te veel afhankelijk van de vleugels voor het produceren van neerwaartse druk. Deze vleugels zorgen echter voor ‘vuile lucht’ die achter de auto’s terecht komt. Daardoor is het lastig om lange tijd dicht achter een andere wagen te rijden. Met grondeffect wordt neerwaartse druk aan de onderzijde van de bolide gegenereerd. Middels een grote opening aan de voorzijde van de vloer komt de lucht onder de wagen terecht in twee Venturi-tunnels. Hierdoor ontstaat een extreem lagedrukgebied en wordt de auto als het ware aan het asfalt gezogen. Zo wordt er meer neerwaartse druk onder de wagen gegenereerd en is men minder afhankelijk van allerlei vleugeltjes en bodywork waarmee vuile lucht geproduceerd wordt. Om te voorkomen dat de teams te ver gaan in hun jacht op meer downforce, wordt het voorste gedeelte van de vloer (de T-tray) gestandaardiseerd.

Ook veranderen de banden: de F1 stapt in 2022 over op 18 inch velgen.

Video: Waarom grondeffect het inhaalprobleem in de Formule 1 oplost

Wat zijn andere grote technische veranderingen in de F1?

Met name het bodywork van de volgende generatie Formule 1-bolides verandert ingrijpend. In 2022 worden de steeds complexer wordende bargeboards volledig verboden. In plaats daarvan komt ‘wiel bodywork’. Het doel hiervan is om de turbulentie afkomstig van de roterende banden te minimaliseren. De wieldoppen keren terug en boven de band komt een vleugeltje om de lucht te sturen.

De voorvleugel wordt flink herzien en mag in totaal nog maar uit vier elementen bestaan. De belangrijkste verandering is de nieuwe vormgeving van de endplates, die nog maar uit één deel bestaan en vloeiender overlopen vanuit het horizontale gedeelte, net zoals de vleugel van een vliegtuig. De vleugel wordt rechtstreeks verbonden aan de neus, net zoals halfweg jaren 90 het geval was.

Ook de achtervleugel gaat op de schop. De endplates aan de zijkanten verdwijnen bijna volledig waardoor de vleugel qua vorm wel wat weg heeft van een schep. Door de endplates te verwijderen ontstaat er minder turbulentie achter de wagen waardoor coureurs elkaar dichter moeten kunnen volgen. Vooralsnog blijft het Drag Reduction System (DRS) om inhalen te bevorderen behouden, maar wanneer de resultaten op de baan naar wens zijn kan dit alsnog veranderen.

De eerste resultaten uit de tests van de Formule 1 en de FIA zijn veelbelovend. Volgens de huidige berekeningen behoudt een wagen binnen een autolengte van een voorganger met dit nieuwe concept 86 procent van de downforce. Met het huidige reglement is dat slechts 55 procent.

Om de ontwikkelingskosten voor de teams te drukken wordt de ontwikkeling van versnellingsbakken bevroren van 2022 tot eind 2025. In die periode mag er slechts één upgrade van de versnellingsbakspecificatie toegepast worden.

Wat verandert er aan de Formule 1-motoren in 2022?

Er verandert voor het seizoen 2022 weinig aan de huidige formule van turbo hybridemotoren. Er werd wel even overwogen om afscheid te nemen van de complexe MGU-H maar uiteindelijk is besloten dit element toch te behouden.

Om kosten te besparen mogen de power units wel wat zwaarder zijn. Bovendien moeten ze vervaardigd zijn uit commercieel beschikbaar materiaal, dus geen exotische of exclusieve (en daarmee dure) materialen. Commerciële beschikbaarheid geldt ook voor de leveranciers van de batterij en turbo, dus er kunnen geen exclusieve deals met een enkel team gesloten worden.

Klantenteams moeten de mogelijkheid krijgen om dezelfde specificatie van de krachtbron aan te schaffen als waarmee het fabrieksteam rijdt. Dat is inclusief software en brandstoffen. Teams mogen daar vanaf zien als zij eigen samenwerkingen of voorkeuren hebben, maar de fabrikant moet in elk geval aanbieden dat het team gebruik kan maken van hun engine maps en brandstof.

Brandstofpompen worden gestandaardiseerd. Daardoor moet het eenvoudiger zijn om gesjoemel met de brandstof op te sporen. Ook enkele aanverwante onderdelen, zoals brandstofpijpen, worden standaard vervaardigd. De Formule 1-brandstof voor 2022 moet voor 10 procent bestaan uit duurzaam vervaardigd ethanol. Dat was 5,75 procent en zal de komende jaren verder oplopen.

Welke onderdelen zijn gestandaardiseerd in 2022?

De nieuwe regels zijn bedoeld om de sport weer spectaculair te maken. Daarom is het van belang dat alle teams zich aan de reglementen houden en er nauwelijks ruimte tot vrije interpretatie is. Daarom zijn de regels voor de diverse onderdelen zeer strikt omschreven. De regelmakers hebben enkele categorieën gecreëerd om de mate van eigen ontwikkeling te bepalen.

‘Listed parts’ zijn de onderdelen die een team zelf moet ontwerpen en ontwikkelen, zoals de meeste aerodynamische componenten. Standaard onderdelen spreken voor zich: dit zijn de onderdelen die gestandaardiseerd zijn. Alle teams gebruiken dezelfde elementen. Dit geldt voor bijvoorbeeld velgen en pitstopmaterieel.

‘Transferable parts’ zijn onderdelen die teams bij een andere renstal kunnen kopen, zoals bijvoorbeeld versnellingsbakken of koppelingmechanismes. Een klantenteam als Haas kan dus ook in de komende jaren diverse onderdelen inkopen bij partner Ferrari. Datzelfde geldt voor de relatie tussen Red Bull Racing en AlphaTauri.

Daarnaast zijn er twee nieuwe categorieën in het leven geroepen: voorgeschreven onderdelen en open source-onderdelen. Voorgeschreven onderdelen (prescribed parts) moeten volledig voldoen aan de reglementen. Dit betreft onderdelen van de aerodynamica rond het wiel, wielmoeren en de voorzijde van de vloer. Open source-onderdelen worden ontwikkeld door een groep experts en de tekeningen worden aan alle teams beschikbaar gesteld. Hieronder vallen onder meer het DRS-mechanisme, remmen en stuurwielen.

Sommige elementen veranderen in de komende jaar van classificatie. Stuurtjes worden vanaf 2023 een standaardonderdeel terwijl de gestandaardiseerde bandenwarmers vanaf 2024 verdwijnen.

Welke nieuwe veiligheidsmaatregelen worden er getroffen?

Een van de huidige problemen in de Formule 1 is de hoeveelheid rommel op de baan. Dat zorgt vaak voor onderbrekingen of neutralisaties. Een van de voornaamste veiligheidsmaatregelen voor 2022 is dat bepaalde onderdelen omhuld moeten zijn door een rubber membraan om te voorkomen dat ze in vele (vaak scherpe) stukken uiteenspatten en daardoor voor problemen zorgen. Dat moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid onderdelen op de baan afneemt. Tevens wil men maatregelen treffen om te voorkomen dat de voorvleugel eenvoudig los kan laten en op de baan terecht kan komen. Ook diverse elementen aan de achterzijde van de wagen worden steviger bevestigd om in het geval van een crash te voorkomen dat er veel rotzooi achterblijft.

De neus wordt langer om meer energie te kunnen absorberen in het geval van een crash. Ook de structuren die beschermen bij een zijwaartse impact worden verder verstevigd. De cockpits worden groter gemaakt zodat langere coureurs er beter in passen en eenvoudiger kunnen in- en uitstappen. Het gevolg van deze maatregelen is dat het minimumgewicht toeneemt van 752 kilogram naar 775 kilogram.

Wat verandert er aan de technische keuring van de wagens?

Alle teams moeten bij de ontwikkeling van een onderdeel de CAD-tekeningen overhandigen aan de FIA, zodat zij kunnen beoordelen of het element voldoet aan alle regels. Tijdens de technische keuring kunnen de wagens gescand worden en worden de onderdelen vergeleken met de CAD-tekeningen. Afwijkingen worden vrijwel direct ontdekt. Zo moet het eenvoudiger worden om snel te kunnen bepalen of de (zichtbare) onderdelen op een wagen illegaal zijn of niet.